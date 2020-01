Lizzo dit que ses priorités ont changé après la mort de Kobe Bryant

2020-01-27 09:30:05

Lizzo dit que la mort de Kobe Bryant lui a donné une nouvelle perspective sur ses propres luttes.

La chanteuse de 31 ans a rendu hommage à la star sportive décédée – décédée dans un accident d’hélicoptère à Calabasas, en Californie – lors des Grammy Awards au Staples Center de Los Angeles dimanche (26.01.20), lorsqu’elle a remporté trois distinctions , y compris la Meilleure Performance Pop Solo, le Meilleur Album Contemporain Urbain et la Meilleure Performance R&B Traditionnelle.

Alors qu’elle récupérait son gong Best Pop Solo Performance, Lizzo – qui a ouvert la cérémonie de remise des prix avec un court hommage à Bryant – a déclaré à la foule: “Je veux dire toute cette semaine que j’étais perdue dans mes problèmes, puis en un instant tout ce qui peut disparaître et vos priorités changent vraiment.

“Aujourd’hui, tous mes petits problèmes que je pensais étaient aussi grands que le monde avait disparu. J’ai réalisé que les gens souffrent en ce moment.”

Le hitmaker “Truth Hurts” a par la suite remercié les artistes pour “avoir fait de la musique qui émeut à nouveau, qui libère les gens”.

Lizzo – dont le plus récent album, ‘Cuz I Love You’, est sorti en 2019 – a ajouté: “Vous créez une belle musique. Merci de m’avoir soulevé.”

Lors de la remise des prix, Alicia Keys – qui a accueilli la cérémonie – a également rendu hommage à un certain nombre de stars féminines de renom qui ont assisté à la fête.

Saluant les goûts de Billie Eilish, Lizzo et Ariana Grande, la star né à New York a expliqué: “Vous nous voyez … Nous sommes imparables. Célébrer la musique, parce que je sais combien Kobe [Bryant, who passed away on Sunday] aimait la musique.

“Nous devons donc en faire une célébration en son honneur. Il voudrait que nous gardions les vibrations au chaud.”

