Lizzo envoie des repas au personnel hospitalier américain contre COVID-19 en première ligne

2020-03-31 07:30:06

Lizzo a envoyé des repas au personnel hospitalier américain combattant le coronavirus en première ligne.

Lizzo a envoyé de la nourriture dans des hôpitaux aux États-Unis pour ceux qui travaillaient en première ligne pendant la pandémie de COVID-19.

Le gagnant de Grammy, âgé de 31 ans, a fait livrer le déjeuner aux urgences de l’Université de Washington et de l’Université du Minnesota lundi (30.03.20), et le chanteur de “ Truth Hurts ” prévoit d’envoyer plus de colis dans d’autres hôpitaux.

Un représentant du hitmaker ‘Juice’ a déclaré au Seattle Times: “Elle a envoyé à plusieurs hôpitaux des aliments qui ont été très durement touchés par le personnel travaillant 24h / 24.

“Elle prévoit également d’envoyer de la nourriture dans plus d’hôpitaux.”

Ce geste aimable intervient après que le chanteur et flûtiste a exhorté les gens à “laisser l’amour se répandre” pendant la crise des coronavirus.

Le hitmaker “Good As Hell” a rappelé à ses fans à quel point il est vital de respecter les directives de distanciation sociale pour aider à ralentir la propagation de la maladie respiratoire, mais ne veut pas que les mesures nous “déchirent”, a donc souligné l’importance de rester en contact avec des proches en l’absence de possibilité de se retrouver en personne.

Elle a déclaré: “Vous ne pouvez pas laisser cela nous déchirer. La distance sociale est quelque chose que nous faisons pour notre santé, mais nous devons nous rapprocher en tant que peuple.

“Appelez un ami à qui vous n’avez pas parlé depuis un moment, appelez un membre de la famille. C’est une pandémie très réelle. Je sais que nous regardons la télévision et nous voyons beaucoup de peur à la télévision, mais vous ne pouvez pas laisser la peur se propager plus rapidement que le virus. Nous devons laisser l’amour se répandre. C’est donc ce que je pratique tous les jours. ”

Lizzo a récemment dû se défendre pour avoir porté un masque facial.

La star de “ Cuz I Love You ” a expliqué que la raison pour laquelle elle portait l’équipement de protection – qui était rare pendant la bataille de COVID-19 – était parce qu’elle souffrait de streptococcie.

Elle a écrit sur Instagram: “J’ai le streptocoque au pire moment de ma vie.

“Ce n’est l’affaire de personne, mais je préférerais que vous ne me critiquiez pas pour avoir porté un masque facial et fait ce que j’étais censé faire pour protéger les gens de ma maison.

“Veuillez vous vérifier avant de devenir un tyran sur Internet parce que vous vous ennuyez. Renseignez-vous. Le monde a besoin de moins de trolls et de plus de compassion. (Sic)”

Mots clés: Lizzo

Retour au flux

.