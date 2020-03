Lizzo est «ouvert à» avoir des enfants

2020-03-01 17:00:05

Lizzo envisage d’avoir des enfants, car elle dit qu’elle est maintenant “ouverte à l’idée” de fonder une famille.

Lizzo envisage d’avoir des enfants.

La hitmaker “Juice” a déclaré qu’à la suite d’une récente rupture, elle considérait son avenir comme solitaire, insistant sur le fait qu’elle n’aurait “pas d’enfants” et seulement “deux amis”, mais a maintenant révélé qu’elle avait changé sa façon de penser, et est maintenant “ouvert à l’idée” de fonder une famille.

En parlant de sa séparation, elle a déclaré: “Aussi foutue que cela puisse paraître, j’avais besoin de cette expérience de chagrin. Je ne suis pas triste, car j’utilise la douleur de manière si constructive. La douleur est une expérience humaine.”

Et de sa vision de son avenir, elle a ajouté: “C’est différent maintenant. Comme ma relation avec ma famille, je travaille là-dessus. Je m’ouvre aux amitiés. Je m’ouvre à l’idée des enfants, qui est grande pour moi, parce que mes albums sont mes bébés. ”

Lizzo, 31 ans, a reçu des critiques sur les réseaux sociaux pour sa silhouette, et la star bien roulée a également insisté sur le fait que sa vie était “tellement plus” que son poids.

Elle a dit: “Je suis tellement plus que ça. Parce que je présente ça, j’ai toute une carrière. Ce n’est pas une tendance.”

Et bien qu’elle ait lutté contre la «dysmorphie corporelle» dans le passé – qui est définie comme un trouble de santé mentale dans lequel une personne est obsédée par un défaut perçu dans son apparence – la chanteuse de «Truth Hurts» dit qu’elle est maintenant «venue à bout» avec la façon dont elle regarde.

S’adressant au magazine The Sunday Times, elle a expliqué: “Je me suis habituée à la dysmorphie corporelle et j’ai évolué. Le mouvement positif pour le corps fait la même chose. Nous grandissons ensemble, et ça fait de plus en plus mal, mais je suis juste heureux que je sois attaché à quelque chose d’aussi organique et vivant. ”

Pendant ce temps, Lizzo a récemment critiqué l’hypocrisie des hommes honteux, affirmant que les hommes ne sont pas soumis au même niveau de contrôle que leurs homologues féminines.

Elle a dit: “Qu’est-ce que cela vous dit sur l’oppresseur? Qu’est-ce que cela vous dit sur les hommes? Rassemblez-vous, nous ne parlons pas de vos tailles d ** k, n’est-ce pas?

“Je ne pense pas que je sois différent des autres grandes femmes qui sont venues avant moi et qui ont dû être politisées littéralement juste pour être sexuelles … tu vois ce que je veux dire? Juste pour exister.”

