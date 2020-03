Lizzo publie des vidéos de méditation pour calmer les fans au milieu de la propagation du coronavirus

2020-03-13 22:30:07

Lizzo publie des vidéos de méditation sur les réseaux sociaux pour “promouvoir la guérison” suite à l’épidémie de coronavirus.

Vendredi (13.03.20), la chanteuse de 31 ans est allée sur Instagram pour partager une vidéo de 30 minutes d’elle-même en train de vivre une “méditation et un mantra” visant à aider ses adeptes à se détendre et à trouver la paix, au milieu de la panique généralisée qui a a éclaté suite à la propagation du virus pseudo-grippal, également connu sous le nom de COVID-19.

Elle a légendé le clip: “Une méditation et un mantra pour promouvoir la guérison pendant cette crise mondiale. Utilisez à votre rythme. Je vous aime!”

Dans la vidéo, la hitmaker «Juice» parle à ses partisans et joue de la flûte, tandis qu’une gamme de cristaux est affichée devant elle.

Elle a dit: “Il y a la maladie, et puis il y a la peur de la maladie. La peur peut propager tant de haine et d’énergie négative.

“Je voulais responsabiliser tout le monde et vous faire savoir tous, vous avez le pouvoir. Nous avons tous le pouvoir. Vous avez le pouvoir d’éliminer la peur. Nous avons le pouvoir de réduire la peur qui s’intensifie.”

Lizzo a ensuite parlé à ses disciples tout au long du processus de méditation, dans l’espoir qu’ils puissent être «connectés» les uns aux autres.

Elle a ajouté: “C’est une pandémie très grave. C’est une chose très sérieuse que nous vivons tous ensemble. Que ce soit une bonne chose ou une chose tragique – la seule chose que nous aurons toujours, c’est l’unité. Nous serons toujours connecté sur cette planète.

“Je voulais prendre le temps aujourd’hui de faire une méditation de masse. Trente minutes de votre temps. Nous allons nous réunir et prendre de grandes respirations. Nous allons nous joindre à nous pour essayer d’éliminer la peur autant que nous peut alors que nous travaillons ensemble pendant cette période éprouvante. ”

Vendredi dernier, il y avait plus de 140 000 cas de COVID-19 dans le monde et plus de 5 000 ont perdu la vie à cause du virus.

