Lizzo répond à l’érudit qui l’a traitée de «gadget»

Lizzo est l’un des artistes les plus populaires sur la scène au cours des dernières années. Ses chansons «Juice» et «Truth Hurts» ont connu un énorme succès et Lizzo elle-même est devenue une icône pour les fans du monde entier.

Pour ses fans, Lizzo est synonyme de positivité corporelle, de confiance et de talent. Cependant, un autre personnage de la culture pop qui est lui-même assez controversé a récemment pris la parole, critiquant Lizzo pour plusieurs raisons.

Comment Lizzo est-il devenu célèbre?

Née en 1988 dans le Michigan, Lizzo a passé la majorité de ses premières années à Houston, au Texas. C’est au Texas qu’elle a développé sa fascination pour la musique. Elle a joué dans des groupes de rap avec ses amis en tant que jeune femme, développant le style qui allait finalement l’emmener loin.

Cependant, l’intérêt de Lizzo pour la musique ne se limitait pas à un seul genre. Elle a étudié la musique classique à l’Université de Houston, devenant une virtuose de la flûte. Ces jours-ci, le jeu de flûte de Lizzo est un moment fort de ses concerts.

En 2011, Lizzo a déménagé au Minnesota afin de poursuivre sa carrière musicale. Au cours des prochaines années, elle a tourné avec plusieurs groupes différents, mais ce n’est qu’au début de 2019 qu’elle a vraiment commencé à connaître un succès critique et commercial.

La sortie de son album Cuz I Love You en avril 2019 lui a assuré sa place de superstar de bonne foi. Tout au long du reste de 2019, Lizzo a continué à devenir plus populaire, gagnant encore plus de fans et recevant des éloges de la critique partout dans le monde.

Malgré sa popularité indéniable, Lizzo a été impliquée dans plusieurs controverses, beaucoup ayant à voir avec sa silhouette de taille plus.

Qui est le Dr Boyce Watkins?

Le Dr Boyce Watkins est également un personnage très controversé. Il est auteur, économiste, commentateur social et analyste politique.

Issu de modestes débuts, Watkins est devenu un habitué des émissions telles que Good Morning America, MSNBC, Fox News, USA Today et CNN. Il a publié un certain nombre de livres populaires, dont beaucoup traitaient des problèmes raciaux en Amérique et des questions économiques.

Le Dr Watkins a été critiqué au fil des ans en raison de son habitude de dénoncer divers artistes ou de causes qui, selon lui, ont un impact négatif sur les Afro-Américains. Parmi les artistes avec lesquels il s’est opposé figurent le rappeur Lil ’Wayne et Tyler the Creator.

Il a également critiqué diverses campagnes et produits de la chaîne BET, Adidas, et même de la société de boissons gazeuses Mountain Dew. Plus récemment, il s’est prononcé contre Lizzo, suscitant le feu des fans ainsi que de l’artiste elle-même.

Qu’a dit le Dr Boyce Watkins à propos de Lizzo?

Lizzo | Theo Wargo / WireImage

Fin décembre, le Dr Watkins a publié une critique cinglante de Lizzo sur son compte Twitter. Dans le tweet, il a affirmé que la seule raison pour laquelle Lizzo était populaire était qu’il y avait une «épidémie d’obésité» en Amérique.

Il a également déclaré que «plutôt que d’encourager les gens à faire mieux, nous leur mentons simplement et leur disons qu’ils vont bien comme ils le sont».

#Lizzo est populaire parce qu’il y a une épidémie d’obésité en Amérique. Plutôt que d’encourager les gens à faire mieux, nous leur mentons simplement et leur disons qu’ils vont bien comme ils sont.

Malheureusement, beaucoup de ces personnes meurent du diabète et des maladies cardiaques pic.twitter.com/75TY8jJRIX

– Dr Boyce Watkins (@ drboycewatkins1) 20 décembre 2019

Inutile de dire qu’il a été attaqué pour le message dur des médias sociaux par les fans, et seulement quelques jours après avoir posté le tweet, Lizzo a elle-même commenté. Le chanteur l’a appelé directement en disant: «Gardez mon nom dans la bouche et regardez-vous dans le miroir avant de venir me chercher. Voici l’attention que vous avez commandée. ”

Elle a également réfuté son affirmation selon laquelle elle était populaire en raison de son poids, déclarant qu’elle était populaire simplement en raison de son talent.

Pourtant, le Dr Watkins n’avait pas tout à fait fini sa critique. Après que Lizzo ait publié sa réfutation, il est retourné sur Twitter, soulignant d’autres artistes féminines afro-américaines populaires qui avaient «de la viande sur les os». Il a appelé Lizzo un «spectacle de ménestrels» et a déclaré que c’était pourquoi les gens «contestaient son comportement. ”

Bien que Lizzo n’ait pas répondu à son suivi, beaucoup de ses fans l’ont fait – mais le Dr Watkins ne recule pas devant ses déclarations difficiles.