Lizzo se réconcilie avec la dysmorphie corporelle

2020-01-22 23:30:06

Lizzo a “accepté” sa dysmorphie corporelle et “évolué”.

La hitmaker «Juice» «grandit» pour aimer son corps de plus en plus chaque jour et compare son propre voyage à la montée du mouvement positif du corps.

Elle a dit: “Je me suis réconcilié avec la dysmorphie corporelle et j’ai évolué. Le mouvement positif du corps fait la même chose. tellement organique et vivant. ”

Et la chanteuse de 31 ans insiste sur le fait que sa taille plus n’est pas une “tendance”.

S’adressant au nouveau numéro du magazine Rolling Stone, elle a ajouté: “Je suis tellement plus que cela. Parce que je présente cela, j’ai toute une carrière. Ce n’est pas une tendance.”

Pendant ce temps, Lizzo a précédemment révélé qu’elle croyait que la “positivité corporelle” était devenue une “chose à la mode” et elle pensait que son message commençait tout juste à résonner auprès des gens maintenant que la “culture” autour de la honte des gens pour leur apparence avait commencé à “changer”.

Elle a expliqué: “Je fais de la musique positive depuis longtemps **. Ensuite, la culture a changé. Il y avait beaucoup de choses qui n’étaient pas populaires mais qui existaient, comme la positivité corporelle, qui était au début une forme de protester contre les corps gras et les femmes noires et est maintenant devenu une chose à la mode et commercialisée. Maintenant, je l’ai vu atteindre le courant dominant. Soudain, je suis courant! comme ça avant? ”

La chanteuse de “Truth Hurts” a précédemment admis qu’elle pratiquait “l’amour-propre” pour aider à garder la dépression à distance et pour s’assurer qu’elle “communique” avec ses proches.

Elle a dit: “Je pratique l’amour-propre. Je me regarde dans le miroir et je dis:” Je t’aime. Tu es belle. Tu peux tout faire. ” Dites-vous cela lors de vos jours heureux afin que vous ayez la force de vous le dire les jours sombres. Tendre la main aux gens quand vous êtes déprimé est vraiment difficile. Je me taisais loin des amis et de la famille. travailler sur la communication. “

