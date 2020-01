Lizzo s’éloigne de Twitter pour «trop de trolls»

Tu sais que les choses vont mal quand Lizzo décide qu’elle en a assez. La chanteuse “Truth Hurts” a annoncé via Twitter qu’elle prend une pause de Twitter en raison de la cruauté et de l’intimidation en ligne.

Mais elle semble toujours la garder réelle sur Instagram (avec des commentaires actifs), où elle a également ciblé ses trolls dans son dernier article.

Malheureusement, les trolls en ligne sont une réalité pour tout le monde, mais ils semblent cibler les femmes en nombre disproportionnellement plus élevé, et les femmes de couleur encore plus et les femmes de couleur de taille plus peut-être le plus. Et tandis que Lizzo a généralement été assez forte et suffisamment habilitée pour faire face à ses détracteurs et les abattre avec un clapback épique après l’autre, elle a apparemment atteint son point de rupture.

Ou peut-être qu’elle est prête à utiliser sa créativité et sa force pour des activités plus positives que de s’attaquer à des perdants pathétiques en ligne qui n’ont rien de mieux à faire que de réprimer d’autres personnes. Lizzo a certainement beaucoup de meilleures choses à faire.

Ouais je ne peux plus faire cette merde Twitter .. trop de trolls … ✌🏾

Je reviendrai quand j’en aurai envie.

– Feelin Good As Hell (@lizzo) 6 janvier 2020

“Ouais, je ne peux plus faire cette merde sur Twitter … trop de trolls”, a écrit Lizzo avec un emoji de paix. “Je reviendrai quand j’en aurai envie.”

Pendant ce temps, sur Instagram, Lizzo a dirigé son dernier message sur les mêmes personnes qui l’ont chassée de Twitter. “La confiance revient … c’est fini pour les salopes u troll”, a-t-elle écrit en accompagnant une vidéo sensuelle de ses cheveux retournés au ralenti sur son propre morceau, “Lingerie”.

Alors c’est quoi? Est-ce qu’ils l’ont chassée ou est-elle prête à les affronter?

Lizzo n’est certainement pas la première femme de couleur à quitter Twitter par des trolls. La star de “Star Wars” Kelly Marie-Tran a été saccagée si cruellement après “The Last Jedi” – son premier dans la franchise – qu’elle a supprimé tout son compte.

Et l’ancienne ancienne de “Saturday Night Live”, Leslie Jones, qui est également réputée pour sa force et son pouvoir, a reculé après une véritable attaque après les “Ghostbusters”. Il convient de noter qu’aucune de ses co-stars blanches et féminines n’a subi autant d’abus qu’elle.

Quant à Lizzo, elle a été saccagée presque sans arrêt pour vivre une véritable positivité corporelle et porter tout ce qu’elle veut, peu importe les ennemis. Plus récemment, elle a été critiquée pour avoir porté une tenue bizarre à un match de la NBA qui avait une découpe de butin qui révélait beaucoup de string – et beaucoup de Lizzo – alors qu’elle se tortillait.

La chanteuse s’est déjà adressée à ses ennemis, racontant Panneau d’affichage dans une interview l’an dernier, “J’ai toujours dû transformer les ennemis en félicitations. C’est le truc avec mes chansons et mes concerts: je n’ai jamais perdu cette mentalité de” je dois te gagner “, et je suis jamais, parce que je n’ai pas appris de cette façon. “

Son tweet d’adieu a été retweeté et commenté par milliers, bien plus que n’importe lequel de ses tweets les plus récents, donc ce message surprise a clairement touché la corde sensible de ses followers.

Cela a également déclenché un tout nouveau torrent de haineux, avec de nombreux commentaires exactement le genre de chose que Lizzo choisissait d’accuser de sa vie. Il est toujours recommandé de se désintoxiquer périodiquement des médias sociaux, car il s’agit d’un réservoir de comportements ignobles et incontrôlables, des personnes infantiles se déchaînant sur leurs propres insécurités.

Mais pour chaque haineux dans les commentaires, Lizzo a aussi ses partisans, combattant le bon combat en son nom, lui envoyant de l’amour et lui souhaitant bonne chance alors qu’elle s’éclaircit la tête et se prépare pour sa prochaine réalisation (peut-être aux Grammys) qui sera sûrement enrager encore plus les ennemis. En attendant, elle pourrait bien continuer le combat elle-même … juste sur Instagram.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courrier électronique aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir la galerie de photos

.

Golden Globe Awards 2020: toutes les observations après la fête!