Lizzo veut que les gens “ dansent et sourient ” après un début difficile en 2020

Lizzo veut que les gens s’amusent à se départir du début tragique de 2020 pour de nombreuses personnes à travers le monde.

Lizzo veut que les gens “dansent et sourient” après un “début difficile” de l’année.

La hitmaker “ Juice ” a été dévastée par les récents incendies de brousse en Australie – qui ont vu des maisons détruites, des animaux anéantis et des personnes tuées – alors elle aimerait voir les gens s’amuser à se départir du début tragique de 2020.

S’adressant au journal australien Daily Telegraph, elle a déclaré: “C’est comme s’il y avait une tragédie au-dessus d’une autre, beaucoup de peur en ce moment et de l’incertitude dans le monde. Ce fut un début d’année difficile et je pense que nous devons tous danser , nous devons tous sourire. ”

La chanteuse de 31 ans a récemment quitté ses concerts Down Under pour assister à la Foodbank de Melbourne, où elle a aidé des bénévoles à emballer des paniers de nourriture.

En partageant les nouvelles sur leur compte Facebook, ils ont écrit: “La belle Lizzo s’est arrêtée aujourd’hui dans notre entrepôt de Foodbank Victoria pour remercier notre équipe travailleuse et nos vollies qui ont travaillé sans relâche pendant les 6 derniers jours. Quelle star, elle a même emballé des paniers pour le feu- régions touchées. Merci pour le soutien (sic) ”

Et aider à la banque alimentaire n’est pas la seule chose qu’elle a faite pour soutenir les victimes des horribles incendies alors qu’elle tentait également de sensibiliser au réchauffement climatique.

Dans une vidéo passionnée, elle a partagé: “Bonjour de Brisbane, Australie, Queensland. Être ici en Australie m’a vraiment donné une vue en temps réel de ce qui se passe avec ces incendies dévastateurs et pour tous mes disciples qui sont principalement américains, je Je veux juste dire que c’est une crise mondiale. Je ne veux rien politiser. Ce n’est pas un problème politique à ce stade, c’est un problème humain. Les émissions de CO2 qui sont créées par cet incendie sont stupéfiantes et cela affecte le monde. Ils ne montent pas dans l’atmosphère et flottent soudainement hors des frontières australiennes et disent: “Oh, non, c’est un problème australien, passons juste autour de l’Australie.” Non, ces émissions de CO2 affecteront la terre entière. Toute notre atmosphère, tout notre air. Je pense que parfois nous avons une vision vraiment micro presque nationaliste de ce qui se passe et je pense que parfois vous regardez quelque chose qui se passe dans un autre pays vous automatiquement: “Oh, eh bien, vous savez que cela ne va pas nous arriver, ce n’est pas notre problème, c’est un autre pays.” Mais nous sommes tous connectés sur cette planète. C’est la Terre et nous partageons cela comme une maison. “

