Lizzy reviendra-t-elle? Le producteur exécutif de l’émission a taquiné Sophia Bush «pourrait être de retour»

À l'instant où Lizzy (Sophia Bush) et Kevin (Justin Hartley) ont verrouillé les yeux dans la première d'hiver de This Is Us Saison 4, nous savions que ce serait une grande histoire d'amour, peut-être même une pour les âges. Et mon garçon, avions-nous tort. À la fin de l'épisode, le drame de NBC a prouvé que nous étions tous des clowns – du moins pour l'instant. Mais malgré une sortie maladroite, certaines personnes pensent toujours que Lizzy reviendra à This Is Us dans le futur. La productrice exécutive de la série NBC a récemment évoqué son retour potentiel.

Qui est Lizzy sur «This Is Us»?

La première d’hiver de la saison 4 de This Is Us le mardi 14 janvier a illustré le désespoir de Kevin de vivre une histoire d’amour comme Jack (Milo Ventimiglia) et Rebecca (Mandy Moore). Après une série de rendez-vous ratés – et de candidats au mariage – trouvés par un entremetteur, Kevin décide de laisser l’univers prendre le dessus. Et à cet instant, Kevin voit Lizzy et le considère comme un signe.

Lorsque Kevin s’approche de Lizzy, elle laisse tomber son téléphone, révélant une photo de son chien – du nom de Rocky Balboa. Les deux s’asseyent pour discuter de leurs intérêts et ils vibrent définitivement. Mais Lizzy a finalement dit à Kevin qu’elle était de Chicago et qu’elle passait son dernier jour à Los Angeles avant de rentrer chez elle.

Kevin décide alors de faire un grand geste sauvage pour une fille qu’il vient de rencontrer. Il emmène Lizzy au Hollywood Bowl pour un concert privé avec John Legend, sa chanteuse préférée. Kevin se rend également compte de l’histoire d’amour de ses parents, laissant entendre qu’il pense que leur situation pourrait être la même chose.

Plus tard, Kevin embrasse Lizzy. Mais tout se dégrade à partir de là. Tout au long de leur temps ensemble, Lizzy a continuellement envoyé des SMS à sa mère. Puis après le baiser, elle avoue que la personne n’est pas sa maman, mais son mari. Oui, Lizzy est mariée et appelle Kevin son «laissez-passer». Ils ne vont pas plus loin. Lizzy s’excuse et s’en va, laissant Kevin le cœur brisé.

Sophia Bush reviendra-t-elle dans le rôle de Lizzy dans la saison 4 de «This Is Us»?

Après la première d’hiver de This Is Us, Isaac Aptaker a parlé du rôle de Bush en tant que Lizzy. Et selon la productrice exécutive, il était facile de lancer Bush, car elle a un rôle récurrent dans un autre des projets d’Aptaker sur Disney +.

«À l’origine, nous allions demander à Sophia Bush de faire un arc sur notre autre émission basée sur notre film Love Simon. Et elle est juste la personne la plus cool », a déclaré Aptaker à Entertainment Weekly. “Elle est vraiment engagée politiquement, elle voyage toujours, sert sur des panneaux et fait de grandes choses pour le monde, et c’est une actrice incroyable pour démarrer.”

Il a poursuivi: “Donc, nous avons eu cette super petite partie vraiment cool et nous étions là avec elle et nous nous disions:” Hey Sophia, tu veux venir faire notre autre spectacle aussi? “Et elle était super excitée. Je veux dire, c’est plutôt génial: “Hé, tu veux aller passer une journée au Hollywood Bowl à regarder chanter la légende de John?” Elle était donc très excitée, et nous avons eu de la chance de l’avoir. “

Puis dans une interview avec Glamour, Aptaker a été demandé si les fans de This Is Us pouvaient s’attendre à ce que Bush revienne sous le nom de Lizzy.

“Elle pourrait être de retour”, a taquiné Aptaker, une fois de plus jaillissant de la performance de Bush dans son autre émission. Le producteur exécutif a également reconnu la grande chimie de Bush et Hartley ensemble. Néanmoins, certaines choses doivent se produire avant que Kevin et Lizzy ne commencent à sortir ensemble, étant donné leur fin.

“Quelle fin dévastatrice pour une histoire d’amour apparemment parfaite où elle révèle qu’elle est mariée”, a déclaré Aptaker. “Il semble donc qu’il y ait des obstacles immédiats à leur jamais être ensemble de manière réelle.”

Que va-t-il se passer entre Kevin et Sophie dans la saison 4 de «This Is Us»?

Lizzy n’était pas le seul intérêt amoureux de Kevin présenté dans la première d’hiver de This Is Us Season 4. À la fin de l’épisode, Kevin reçoit un appel de son ex-femme, Sophie (Alexandra Breckenridge). Mais nous ne verrons pas ce que signifie l’appel avant la diffusion de l’épisode centré sur Kevin.

Comme l’a noté Aptaker dans l’interview avec Entertainment Weekly, la première de mi-saison “lance ce qui va être une autre trilogie où nous passons trois épisodes qui couvrent la même semaine dans le temps avec nos différents frères et sœurs Pearson.” Par conséquent, les fans verront si Sophie est réintroduit dans la vie de Kevin dans son épisode.

Maintenant, si Sophie revient, Aptaker a laissé entendre comment leurs retrouvailles pourraient se dérouler, étant donné l’attitude «all in» de Kevin en matière de romance.

“Il a vraiment l’impression qu’il serait très prêt à laisser Sophie revenir dans sa vie”, a déclaré Aptaker. “Il a dit à son frère:” Je suis prêt pour une famille. Je suis prêt à trouver celui-là. Je suis prêt pour les enfants. “Mais si vous vous souvenez de la dernière fois que nous avons vu Sophie, elle est fiancée à un autre homme. Ce n’est donc pas si simple. “

