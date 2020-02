LL Cool J a conseillé Kobe Bryant contre la sortie d’un album de rap gangster

2020-02-25 07:30:05

Le rappeur LL Cool J a un jour conseillé à la légende de la NBA, Kobe Bryant, de ne pas se lancer dans une carrière de rap, admettant qu’il était “confus” lorsque la star du basket-ball lui a joué son album.

Le rappeur de 52 ans a rappelé un moment où son défunt copain – qui a été tué, ainsi que sa fille de 13 ans, Gianna et sept autres personnes, dans un accident d’hélicoptère le mois dernier à l’âge de 41 ans – lui a joué un record de hip hop qu’il avait enregistré, mais LL était “confus” et lui a dit que le rap gangster n’était “pas ce que vous devez faire”.

Il a dit: “Nous avons parlé de rap.

“Il m’a joué cet album, cet album de rap gangster et je me disais ‘Kobe’, j’ai dit ‘Allez chien. Ce n’est pas ce que tu dois faire [laughs]. ‘

“Il avait un album de gangster rap. Il m’a joué cet album, nous sommes assis dans un parking. J’étais confus, j’étais assis là comme:” Que faisons-nous? Vous avez des endossements, que faites-vous? ” ”

LL a plaisanté en disant que c’était le “moment le plus drôle” de sa vie en écoutant le basketteur professionnel Kobe effectuer un rap gangster.

Il a dit: “Ce devait être le moment le plus drôle de ma vie, l’écouter faire du rap gangster.”

Bien que Kobe n’ait pas fait de carrière en dehors du rap, il a sorti un single, ‘K.O.B.E.’, en 2000, mais n’a pas fini par abandonner l’album.

Mais Kobe a interprété sa chanson titulaire au NBA All-Star Game 2000 – un match d’exhibition de basket-ball, organisé chaque année par la National Basketball Association – en 2000 avec Tyra Banks.

Et LL a plaisanté en disant que “le monde riait” de la performance.

Il a dit à ‘Entertainment Tonight’: “Ouais, on ne va pas faire comme si on ne riait pas.

“Comme, ouais, ouais ouais le monde riait, ce n’était pas – mais vous savez, il a pris sa photo. Il a pris sa photo.”

En février 2018, le rappeur Kendrick Lamar a admis avoir vu des similitudes entre lui et la légende de la NBA Kobe.

Il a expliqué: “Je pense que de loin, nous avons tous les deux cette volonté de trouver dans quelle mesure nous pouvons maximiser notre potentiel dans ce que nous pouvons faire. Je pense qu’une fois que vous avez cette curiosité, cela vous maintiendra au défi, vous êtes motivé et cela vous gardera élevé.

“C’est ce qu’il a fait avec sa carrière, il a atteint son maximum sur le terrain. Maintenant, il est hors du terrain et il trouve un tout nouvel amour pour quelque chose et il continuera avec ce concept et cette même idée. Je pense que c’est ce que nous partageons le plus. “

