L’obsession de l’exercice de Kate Ferdinand

Kate Ferdinand était «accro» à l’exercice et «devait» y aller tous les jours.

Kate Ferdinand était «accro» à l’exercice.

L’ancienne star de ‘Only Way is Essex’ – qui est mariée à Rio Ferdinand – s’est toujours “sentie mieux” après avoir quitté le gymnase mais a atteint un point où elle “devait” aller tous les jours et n’a appris que récemment qu’il est bon de sauter une séance d’entraînement de temps en temps.

Elle a dit: “J’ai commencé à nager avec ma mère avant l’école et j’ai vraiment adoré.

“Je me sentais mieux quand j’ai quitté le gymnase mais j’étais accro quand j’étais plus jeune, je devais y aller tous les jours. Je me suis dit:” Si je n’y vais pas, je ne me sentirai pas bien. ”

“C’est devenu une chose obsessionnelle, alors que maintenant – seulement au cours des six derniers mois – j’ai réalisé que je ne pouvais pas aller au gymnase et me sentir toujours bien.”

Mais la star de 27 ans a admis que la structure de l’adaptation à l’exercice aide à lutter contre tous les problèmes de santé mentale qu’elle éprouve.

Elle a déclaré à Heat Magazine: “Je suis une créature d’habitude et la structure aide vraiment mon anxiété.

“Si quelque chose brise cette structure, je me bats.

“Mais l’exercice me calme vraiment l’esprit.

“C’est une heure d’être dans le gymnase et de ne penser à rien d’autre qu’à passer à travers l’entraînement.”

Kate souhaite avoir été plus gentille avec elle-même lorsqu’elle était plus jeune et passer moins de temps à se comparer aux autres.

Lorsqu’on lui a demandé les conseils qu’elle donnerait à son adolescence, elle a répondu: “Soyez sereine avec vous-même. J’étais si dure avec moi-même et me battais vraiment. Apprenez à vous aimer.

“Je me comparais constamment à tout le monde et c’est la pire chose que vous puissiez faire.”

.