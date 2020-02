L’œuf de Pâques de Endgame n’a été remarqué que par quelques fans de Marvel

Marvel s’est glissé dans une flopée d’oeufs de Pâques dans Avengers: Fin de partie, mais il y avait un indice caché que la plupart des fans ont complètement raté. L’œuf de Pâques en question faisait référence à l’un des lieux de tournage, ce que seuls les habitants ont probablement remarqué. Voici un aperçu des œufs de Pâques les plus bizarres de Fin du jeu, ainsi qu’une liste de quelques-uns des autres joyaux cachés du film.

Marvel donne à ce pays son propre œuf de Pâques

L’œuf de Pâques que la plupart des fans de Marvel ont raté est venu lors d’une scène avec Thor (Chris Hemsworth) en Norvège. Bruce Banner (Mark Ruffalo) et Rocket (Bradley Cooper) tentaient de convaincre Thor de les aider à réussir le Time Heist.

À l’arrière-plan de l’un des plans de la maison de Thor se trouve un

bouteille de soda avec le nom Irn-Bru. Selon We Got This Covered, la boisson est très populaire dans

L’Écosse, où les scènes ont été tournées.

Le fait que la bouteille soit clairement affichée est un signe que

Marvel l’a intentionnellement mis dans la scène Avengers: Endgame. Gens

d’Ecosse ont rapidement remarqué la boisson, qui serait utilisée comme

remède contre la gueule de bois.

La boisson, qui est prononcée “infusion de fer”, en fait

se vend mieux que Coca-Cola en Écosse et est communément appelé le

“Autre boisson nationale.”

Ce qui est encore plus intéressant, c’est que la boisson

contient une petite quantité de fer, d’où son nom.

“Avengers: Fin de partie” les œufs de Pâques les plus obscurs

En parlant des œufs de Pâques, la plupart des fans ont complètement manqué, il y avait

en fait un coup de feu dans Endgame

en vedette Howard le canard. Le personnage est apparu dans la scène de bataille finale

avec Thanos (Josh Brolin) et peut être repéré alors que la caméra panoramique sur Wasp

(Evangeline Lilly).

Le créateur de Thanos, Jim Starlin, a également apprécié une brève apparition dans Avengers: Fin de partie. Starlin est en vedette dans la scène où Captain America (Chris Evans) parle à un groupe de soutien. Pour référence, il est le chauve assis à côté du réalisateur Joe Russo.

Un autre œuf de Pâques que beaucoup de fans ont manqué est venu sous la forme d’un

le nom du personnage sur The Vanished Memorial. Quand Scott Lang (Paul Rudd) était

cherchant le nom de sa fille sur le mur, la caméra a balayé le nom

de Roberto da Costa, un membre des X-Men appelé Sunspot.

Marvel devrait présenter les X-Men maintenant qu’il possède le

droits de Fox. Nous ne savons pas quels mutants apparaîtront dans le MCU, mais il

ressemble à Sunspot pourrait être sur cette liste.

Captain America profite de quelques œufs de Pâques

Avengers: Endgame aussi

a présenté quelques joyaux cachés liés à Captain America, qui a pris sa retraite à la fin

du film. Cela inclut Cap disant «Hail Hydra» dans le but de récupérer le

Space Stone de certains agents Hydra.

La référence est un rappel d’une histoire dans les bandes dessinées appelée

Empire secret. Dans cette histoire, il a été révélé que Cap était en fait un

agent dormant avec Hydra, un mouvement qui n’a pas bien marché auprès des fans. Cette

L’histoire a depuis été abandonnée, c’est pourquoi la référence dans Avengers: Fin de partie est si drôle.

Il y avait aussi un œuf de Pâques lorsque Sam Wilson, alias The Falcon (Anthony Mackie), a envoyé un message radio pour combattre Thanos aux côtés de Cap et du reste des Avengers. À un moment charnière de la bataille, Falcon dit à Cap, “Sur votre gauche”, qui fait référence à une scène de Captain America: The Winter Soldier.

Dans ce film, Sam est montré en train de courir à Washington tandis que Cap continue

le clapotant, en disant “Sur votre gauche”, alors qu’il passe.

Voici tous les oeufs de Pâques liés à Iron Man

Captain America n’était pas le seul Avenger à avoir obtenu plusieurs œufs de Pâques. Tony Stark (Robert Downey Jr.) a également obtenu des joyaux cachés tout au long du film.

Cela comprend une apparition de l’original Jarvis lorsque Tony et

Cap a voyagé dans les années 1970 pour sécuriser la pierre de l’espace. Jarvis se montre pour conduire

Le père de Tony, Howard Stark, sort de la base.

L’autre œuf de Pâques d’Iron Man est lié à sa célèbre ligne «I

vous aime 3000. “Bien que la ligne était censée être un moment mignon entre Tony

et sa fille, il a une plus grande signification au-delà de la scène.

Un fan est revenu et a ajouté tous les temps d’exécution de la Marvel

films menant à Avengers: Endgame,

et le résultat final est proche de 3000 minutes.