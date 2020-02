Logan a-t-il trompé Rory?

«Nous étions en pause» est un conte aussi vieux que le temps. Bien que la fameuse citation soit originaire de Friends, elle fonctionne également pour une autre émission de télévision. Dans Gilmore Girls, une mauvaise communication conduit Rory à croire que Logan l’a trompée alors que Logan pensait qu’il ne sortait plus avec Rory. Alors quelle est la vérité?

Certains fans pensent que Logan était moralement dans l’erreur dans «Gilmore Girls»

Dans la sixième saison de Gilmore Girls, Logan et Rory se battent tandis que Rory n’est pas à Yale. Les deux ne parlent pas pendant un moment, et Rory le considère comme une pause temporaire. Pendant ce temps, elle travaille à retourner à Yale et à trouver un emploi.

Elle reçoit un appel de la sœur de Logan et apprend d’elle que Logan a vu leur combat et suivre le silence comme une rupture. Une fois que Logan et Rory se sont réconciliés, elle est aveugle lorsqu’elle apprend que Logan a couché avec certains des amis de sa sœur pendant leur pause.

Rory est blessé et accuse Logan de tricherie. Il lui dit qu’il ne voyait pas cela comme de la triche parce qu’il pensait qu’ils étaient brisés. Même si les fans ne pensent pas que Logan a triché techniquement, certains pensent toujours que la façon dont il a géré la situation était mauvaise.

“Cette scène illustre les choses que je n’aime pas chez Logan. C’est un manipulateur. Il demande à Rory de se remettre avec lui sans aborder l’une des raisons sous-jacentes de leur «rupture». S’excuse-t-il d’être jaloux de Jess? Nan. Reconnaît-il que son passé est important et que coucher avec un groupe d’amis de ses sœurs était une façon immature de gérer son chagrin? Nan. Il tord essentiellement la situation jusqu’à ce que Rory ait tort d’avoir été contrarié en premier lieu », a écrit un utilisateur de Reddit.

D’autres fans pensent que Rory avait tort

Alors que Rory avait le droit d’être blessé par la façon dont Logan a agi, certains fans pensent que Rory est celui qui a tort. Même après que la sœur de Logan lui ait dit que Logan considérait cela comme une rupture, Rory n’avait pas parlé à Logan après leur combat. Elle n’a jamais précisé qu’elle pensait que c’était juste une pause.

«La partie étrange de tout cela est que Logan est bien meilleur en communication que Rory. Il lui a dit que c’était sa première vraie relation et qu’il ferait des erreurs. Il lui a dit qu’il croyait sincèrement qu’ils avaient été brisés. Même après l’horrible dîner de Huntzberger à son départ, bouleversé, il est revenu et lui a dit que c’était mal de sa part de le faire. Il a essayé de communiquer avec elle encore et encore, et elle ne le rencontre tout simplement pas au milieu », a écrit un fan sur Reddit.

D’autres fans ont souligné que Rory avait trompé la plupart de ses partenaires dans Gilmore Girls et Gilmore Girls: A Year in the Life. Elle a embrassé Jess pendant qu’elle sortait avec Dean, a couché avec Dean pendant qu’il était marié, a embrassé Jess pendant qu’elle était avec Logan et a trompé à plusieurs reprises son petit ami Paul avec Logan lors de la renaissance.

«Elle a trompé Dean avec Jess, puis a trompé Dean pendant qu’il était marié. Elle a trompé Logan avec Jess, puis trompé Paul avec Logan, qui trompait également son fiancé. La seule personne sur laquelle elle n’a jamais trompé est Jess, mais elle a trompé deux fois avec lui », a écrit un utilisateur de Reddit.

Cela revient à l’opinion

À la fin de la journée, il n’y a pas de réponse claire à savoir si Logan a trompé Rory dans la saison 6 de Gilmore Girls. La seule chose sur laquelle les fans semblent être d’accord, c’est que Rory et Logan ont eu des problèmes de communication clairs pendant cette partie de leur relation.

“En fin de compte, je ne pense pas que Logan ait techniquement trompé Rory, mais je pense que toute la situation a mis en évidence un manque de communication entre les deux et l’immaturité de Logan en ce qui concerne les relations à ce moment-là. Je pense que nous pouvons tous convenir que les Gilmores ne sont pas très heureux d’avoir des conversations difficiles (mais nécessaires) avec leurs partenaires », a écrit un utilisateur de Reddit.

“En fin de compte, c’est subjectif. Le plus gros problème pour moi est que leurs opinions divergentes sur cette question mettent en évidence certains problèmes de communication qu’ils ont… Je pense honnêtement que vous pourriez faire des arguments solides à la fois pour soutenir qu’il a triché et pour soutenir qu’il n’a pas triché, car cela se résume à interprétation », a écrit un fan sur Reddit.