Logan Paul et Tana Mongeau falsifiés PDA pour le contenu, Jake Paul Reacts

YouTube stars Logan Paul et Tana Mongeau essayé d’en attirer un sur les médias en faisant croire qu’ils se connectaient, une perspective potentiellement maladroite si vous considérez que Tana était une fois “mariée” au frère de Logan, Jake.

Les deux ont été photographiés en train de partager un PDA cette semaine, ce que Logan a confirmé dans une nouvelle vidéo partagée mercredi pour faire des farces aux paparazzi et à quiconque achetant les photos. Ils prétendent qu’ils n’ont même pas dit à Jake ce qu’ils faisaient.

La farce a fonctionné, avec un certain nombre de sites Web reprenant l’histoire. Mais la presse n’était pas la seule à être jouée, car Jake s’est également vengé de son frère pour avoir prétendument orchestré cette cascade derrière son dos.

Jake a fait semblant d’être en colère légitimement avec son frère au début, interrompant l’enregistrement de l’émission “IMPAULSIVE” de Logan pour lui demander “Pourquoi as-tu rencontré ma femme?”

Pendant que tout le monde riait dans le studio, Jake est sorti, alors que le co-hôte de Logan a dit qu’il était “vraiment énervé” en quittant la pièce.

Lorsque Logan a essayé d’expliquer que tout cela n’était qu’une blague, Jake a ensuite envoyé à son frère un DM en colère. “Je l’ai vu dans vos yeux aujourd’hui et je connais le look et c’est le regard au fond de vos yeux que le vieux Logan avait”, a-t-il écrit, “Et c’est comme, ‘je ferai n’importe quoi pour le contenu indépendamment de qui ou quoi cela affecte. “

Avec une caméra enregistrant tout, naturellement, les deux se sont ensuite rencontrés pour un face-à-face, où Jake a de nouveau déclaré que la cascade de Logan “me faisait mal au cœur”. Il a également déclaré que son frère ne semblait pas se soucier de savoir si son “contenu” nuisait aux gens.

Mais dans une torsion que la plupart des gens ont probablement vu venir, Jake a révélé qu’il plaisantait aussi avec Logan. “Je m’en fous. Non, je m’en fiche”, lui dit-il. Il a ensuite demandé à Jake si lui et Tana avaient réellement “fracassé”. La réponse: un «non!» Très catégorique

Tana et Jake se sont fiancés après seulement trois mois de rencontres. Les deux ont ensuite eu une cérémonie de mariage extravagante à Las Vegas en juillet dernier, mais on a découvert plus tard la paire n’ont jamais été légalement mariés.

Ils ont annoncé leur séparation le mois dernier.