L’oncle étrange Edward VIII de la reine Elizabeth s’est levé de son lit de mort pour s’incliner devant elle

Tous les fans royaux ne se souviennent pas que la reine Elizabeth n’a jamais été

censé devenir la reine. La seule raison pour laquelle le monarque de 93 ans est

actuellement dans sa position – outre le destin, bien sûr – est parce que son oncle

Edward VIII est tombé amoureux de la divorcée américaine Wallis Simpson.

Le père d’Elizabeth, Albert (qui deviendra plus tard

Le roi George VI) était deuxième sur le trône en tant que frère cadet d’Edward.

Mais à l’époque, Edward était effectivement empêché de se marier avec son amour,

ce qui l’a obligé à choisir entre la famille royale et la femme qu’il voulait

marier. Il a choisi l’amour, abdiqué

le trône, et juste comme ça, la reine Elizabeth est devenue l’héritière apparente

quand son père a été couronné roi.

Tout cela a fait pour certains très

interactions familiales délicates. Qu’est-ce que la reine Elizabeth pensait vraiment d’elle

L’oncle Edward et sa décision qui a changé sa vie?

Duc et duchesse de Windsor avec la reine Elizabeth | Keystone-France Gamma-Rapho via .

Edward VIII a été séparé de sa famille après avoir abandonné

Le trône

Comme vous pouvez l’imaginer, la vie n’a jamais été la même pour Edward VIII après avoir fait le choix de renoncer à ses responsabilités royales pour une vie très différente. Lui et Simpson ont décampé en France et sont rarement revenus en Angleterre. Avec peu de visiteurs, ils n’ont pas pu voir la famille royale très souvent.

Pendant ce temps, le frère cadet d’Edward a fait une

impression sur ses sujets jusqu’à sa mort subite en 1952. Soudain, Elizabeth a fait un pas

dans le rôle qu’elle n’était jamais censée avoir. Elle allait devenir la solitaire régnante

monarque dans l’histoire britannique.

La reine Elizabeth a rendu visite à son oncle juste avant sa mort

Le duc de Windsor | Bettmann / Contributeur pour .

Il y a la preuve que la reine Elizabeth est une personne qui pardonne,

surtout pendant les moments charnières de la vie. Nous savons notamment qu’elle est allée

rendre visite à son oncle éloigné Edward juste avant sa mort en 1972.

Edward avait souffert de problèmes de santé pendant des années avant son

décès dû au cancer de la gorge. Même s’ils n’étaient pas proches à l’époque, le

la reine et le prince Philip ainsi que le prince Charles se sont rendus en France pour visiter le

Duc de Windsor peu de temps avant sa mort.

La rumeur dit que la reine Elizabeth lui a rendu visite en privé pendant ce voyage. Même si Edward ne pouvait plus rester debout pendant de longues périodes, il se serait levé de son lit de mort pour s’incliner devant la reine. Cela aurait été un immense signe de respect que Sa Majesté a certainement apprécié.

La reine ne s’entendait apparemment pas avec Wallis Simpson

La reine Elizabeth et Wallis Simpson aux funérailles d’Edouard VIII | Bettmann / Contributeur via .

Bien qu’elle n’ait aucune animosité persistante envers son oncle, la reine

Elizabeth n’aimait pas beaucoup sa femme. Bien

Le ménage a indiqué que la reine était «ennuyée» par la duchesse de Windsor

pour tant de raisons. Serait-ce parce que Simpson a inspiré Edward à trahir le

la famille royale si profondément? Nous ne connaîtrons jamais la réponse à cela.

Edward VIII est décédé dix jours après la visite de la reine Elizabeth et

même s’il était éloigné de sa famille à l’époque, il aura toujours un

partie importante de l’histoire britannique. Sans son choix, nous n’aurions pas Queen

Elizabeth ou l’un des autres membres de la famille royale que nous connaissons et aimons.

Et clairement son arc final a fait une impression sur Queen

Elizabeth aussi. «Je sais que mon peuple se souviendra toujours

lui avec gratitude et une grande affection et que ses services à eux dans la paix

et la guerre ne sera jamais oubliée », a-t-elle écrit dans un télégramme après

décédés.