Loni Love s’adresse à Amanda Seales en train de faire des grimaces lors de sa discussion sur “ The Real ”

Un autre jour, un autre drame entourant The Real.

Cette fois, il implique les co-animateurs Amanda Seales et Loni Love. Seales a fait parler le monde le 4 mars lorsqu’elle a eu ce que beaucoup de gens ont appelé une réaction appropriée aux pleurs de Loni Love lors d’un épisode de la série.

Alors que Love a d’abord choisi de garder le silence sur la question, elle a ouvert une nouvelle interview et partagé ce qu’elle ressentait vraiment à propos de la réaction de Seales.

(L-R) Loni Love et Amanda Seales | JC Olivera / WireImage; Dominik Bindl / . Amérique du Nord

La vidéo de Loni Love pleurant sur «The Real»

Au cas où vous l’auriez manqué, Love avait parlé du nouveau programme de perte de poids myWW de Weight Watchers lorsqu’elle a soudainement fondu en larmes.

“Laissez-moi vous dire, je ne savais pas comment manger”, a déclaré Love, la voix craquante et les larmes coulant sur son visage.

Dans un clip diffusant les médias sociaux, Seales peut être vu assis sur le côté avec une expression faciale maladroite.

“En grandissant dans les projets, nous devions juste manger ce que nous pouvions”, a poursuivi Love. “Je sais que ça a l’air drôle, mais beaucoup de femmes dans la communauté afro-américaine, nous ne savons pas manger parce que nous avons grandi de cette façon.”

Alors qu’elle continuait, Seales regarda autour de la pièce avec ses yeux apparemment embués de ce que les fans appellent d’une manière ombragée.

Les gens n’étaient pas satisfaits de la réaction d’Amanda Seales

De nombreux fans ont déclaré sur les réseaux sociaux avoir critiqué Seales, affirmant qu’elle aurait dû avoir un peu plus de compassion pour Love.

“La chose à propos d’Amanda Seales est qu’elle n’est pas particulièrement timide en ce qui concerne son badge d’honneur” méchante “. Elle aurait pu utiliser l’empathie en ce qui concerne Loni Love / son voyage avec de la nourriture si elle le voulait. Elle ne l’a pas fait », a déclaré un utilisateur de Twitter. Ils ont ajouté: “Ses expressions faciales étaient clairement condescendantes.”

Un autre a déclaré: “Amanda Seales faisant cette grimace pendant que Loni pleurait est une autre raison pour laquelle je ne peux pas la supporter. Smh. Ce n’était pas drôle du tout. “

Mais en même temps, beaucoup de gens ont défendu Seales.

«Désolé… je suis Amanda Seales. Vous pouvez tous être Loni », songea une personne.

“C’est moi quand le ppl r pleure et ça me surprend”, a déclaré quelqu’un d’autre en partie.

Beaucoup d’autres sont allés jusqu’à dire que c’était le «karma» de Love pour avoir prétendument fait quelque chose de similaire à Tamar Braxton lorsque le chanteur a commencé à pleurer sur un épisode de 2015 du Real.

Loni Love n’est pas fâchée de la réaction d’Amanda Seales à ses pleurs

Beaucoup de gens peuvent être contrariés par Seales, mais l’amour ne l’est pas. Dans une interview du 10 mars avec Madame Noire, elle a défendu sa coanimatrice, disant que Seales était simplement pris au dépourvu et ne comprenait pas pourquoi Love avait commencé à pleurer.

«Elle m’a personnellement appelé et elle m’a dit:« Yoo… tu parlais et la minute suivante tu as commencé à pleurer », se souvient Love d’une conversation avec Seales. “Et c’est comme,” Fille, c’est ce que nous faisons dans la série. Ça s’appelle «Le vrai». »

“Cela l’a prise au dépourvu et c’est pourquoi vous voyez la réaction qu’elle a eue”, a poursuivi Love. “Elle était comme,” Voulez-vous faire un [Instagram Live to clear this up]? “J’ai dit:” Non, Amanda, c’est un spectacle. C’est «The Real» et c’est ce que nous faisons. »Et comme je l’ai dit, elle n’a pas eu le temps de revenir et de partir,« Loni? »Nous avons juste dû sortir. Alors, c’est ce que c’est. »

Eh bien, il y a ça. Rien à voir ici, les amis.

Quoi qu’il en soit, vous pouvez regarder le prochain épisode de The Real le 12 mars. Consultez vos listes locales pour les horaires.

