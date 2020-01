L’opinion de Jodie Whittaker sur les raisons pour lesquelles les gens aiment toujours “Doctor Who”

Doctor Who est aimé par de nombreux fans. C’est depuis la première du spectacle en 1963 et depuis son retour en 2005. Certaines personnes peuvent se demander ce qui provoque une telle passion pour tant de gens. Eh bien, Jodie Whittaker, l’actrice jouant le Treizième Docteur, pourrait avoir la réponse.

Que pense Jodie Whittaker de la représentation du treizième docteur?

Jodie Whittaker discute de la saison 12 de Doctor Who au Build Studio | Gary Gershoff / .

Dans une interview avec Salon, Jodie Whittaker parle de son «rôle déterminant» dans Doctor Who. Le rôle du Docteur doit être un rôle de rêve pour tout acteur. Et c’est certainement le genre de rôle dont vous vous souviendrez longtemps après l’avoir quitté. Les Whovians, comme les fans de Doctor Who sont connus, sont un groupe passionné de personnes.

Selon Jodie Whittaker, Doctor Who étant son «rôle déterminant», c’est «bien. C’est absolument parfait. [She’ll] prendre. “Elle croit également qu’après le rôle, elle” en sortira un acteur complètement élevé. ”

Jouer au treizième docteur »a donné [her] un sentiment d’enjouement. “Elle”[loves]… Puiser dans ce rêve enfantin de quand [she grows] en haut, [she wants] jouer à faire semblant [a] vivre. »Elle discute de la« position joyeuse »d’avoir le rôle du docteur. Whittaker dit également que «si [she’s] 70 ans marchant dans la rue et à ce moment-là [she’s] le docteur pour quiconque passe devant et tout ce qu’ils savent [her] tout comme l’un des médecins et ils ne pouvaient rien inscrire d’autre sur [her] CV, ça va. ”

Pourquoi Jodie Whittaker dit-elle que les gens aiment «Doctor Who»?

Lors de son entretien avec Salon, elle parle de ce qui rend le spectacle si populaire et aimé. Selon Jodie Whittaker, Doctor Who montre «Il y a de l’espoir dans les ténèbres». Elle raconte comment «Le Docteur a un incroyable recul et un incroyable sentiment de perte et d’espoir pour l’avenir.» Tout cela conduit le Docteur à «jamais [reduce] soit une course ou une occasion de jugement. ”

Le docteur croit, selon Whittaker, que “par l’adversité vient d’énormes réalisations et d’énormes voyages.” Le docteur prouve que “c’est bien d’avoir peur, mais ne perdez pas espoir.” Whittaker pense que c’est “une chose merveilleuse, si les humains, nous pouvons nous y accrocher. ”

Le Treizième Docteur est certainement une incarnation pleine d’espoir. Elle encourage définitivement les fans à ne pas “perdre espoir”. La déclaration de Jodie Whittaker semble également logique étant donné ses commentaires précédents sur les raisons pour lesquelles la série est si populaire. Dans une interview avec TV Guide, elle a déclaré que l’émission “touche tellement de gens parce qu’elle est inclusive, plutôt qu’exclusive”.

C’est «accueillant plutôt que rebutant». Dans la même interview, elle parle de la façon dont la série «porte sur l’optimisme, le changement et l’espoir».

Qu’est-ce que les fans ont à dire sur la raison pour laquelle ils aiment “Doctor Who”?

Maintenant que vous savez ce que Jodie Whittaker pense de la raison pour laquelle les gens aiment Doctor Who, regardons ce que les fans ont à dire. Un fan sur Twitter mentionne les personnages historiques dans les épisodes. “C’est en partie pourquoi j’aime beaucoup Doctor Who”, dit ce fan. Le «tissage» du salon [of] de superbes leçons d’histoire dans de superbes aventures de science-fiction. »

Un autre fan cite le Docteur en disant: «Ce sont les temps sombres. Mais ils ne soutiennent pas. L’obscurité ne se maintient jamais. Même si parfois on a l’impression que c’est possible. »

Le fan poursuit en disant que des citations comme celle ci-dessus sont «pourquoi [they] aimer Doctor Who “. Un autre fan mentionne la révélation du Maître lors de “Spyfall: Part One”. Cette révélation a rappelé au fan «pourquoi [they] aime ça [show]. “” Le Maître, déguisé, utilisant des capacités que nous n’avons pas vues depuis les années 80 [is] tout simplement merveilleux à voir », dit le fan.