Lori Harvey plaide non coupable de délit de fuite

2020-01-21 20:00:03

Lori Harvey a plaidé non coupable d’un délit de fuite l’an dernier en Californie.

La belle-fille de Steve Harvey a plaidé non coupable d’un délit de fuite.

Lori Harvey, 23 ans, a plaidé en justice cette semaine après avoir été arrêtée en octobre de l’année dernière alors qu’elle aurait écrasé son SUV Mercedes dans une voiture garée sur Moreno Drive à Los Angeles, en Californie, tout en envoyant des SMS sur son téléphone.

La jeune mannequin n’a pas comparu au palais de justice et, à la place, son avocat Blair Berk a plaidé sa cause en son nom, selon RadarOnline.

Une audience préliminaire est prévue le 28 février.

Lors de la collision de l’année dernière, le véhicule de Lori s’est renversé sur le côté et l’homme dans l’autre voiture a dû la sortir de l’épave.

Lori – qui est apparue dans un état second – a ensuite tenté de rentrer chez elle et une vidéo a appelé Steve avant qu’elle ne soit arrêtée à une courte distance de la scène à 21h48.

Elle a par la suite été inculpée de deux chefs d’accusation de délit de fuite et d’avoir retardé une enquête policière parce qu’elle avait fui les lieux.

Le délit de fuite est intervenu quelques jours seulement après sa rupture avec son petit-ami Sean ‘Diddy’ Combs – avec qui elle sortait depuis trois mois – après qu’il ait mis fin aux choses parce qu’il ne se sentait pas prêt à être dans une relation engagée après la mort de son ancien petite amie Kim Porter.

Une source a déclaré à l’époque: “Lui et Lori se sont amusés, mais Diddy est toujours en train de guérir et de se concentrer sur lui-même. Il n’est pas prêt à être dans une relation engagée à long terme et se concentre sur ses enfants en ce moment.”

Cela fait presque un an que Kim – avec qui Diddy a des enfants Christian, 21 et 12 ans, des jumeaux D’Lila et Jessie – est décédée d’une pneumonie.

Le magnat de la musique, âgé de 50 ans, a également aidé à élever le fils de Kim, Quincy, 27 ans.

Mots clés: Steve Harvey, Lori Harvey

Retour au flux

.