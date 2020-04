Louis C.K. Facturation de 8 $ pour un spécial comédie pour «ceux qui ont besoin de rire»

Louis C.K. a dévoilé une nouvelle comédie spéciale samedi pour apporter une certaine légèreté à ces sombres coronavirus en période de pandémie, selon la bande dessinée qui a été sous le feu des projecteurs depuis que cinq femmes l’ont accusé d’inconduite sexuelle lors du mouvement #MeToo

Et il ne facture que 7,99 $.

Dans un communiqué publié sur son site Web, le comédien de 52 ans a fait savoir à ses fans qu’il espérait que le programme, “Sincèrement Louis CK”, serait un mécanisme d’adaptation, car le monde a été bouleversé avec la propagation du maladie qui a déjà tué plus de 60 000 personnes.

“J’ai l’impression qu’il y a deux types de personnes dans ce monde”, a commencé le père de deux enfants. «Une personne a besoin de rire quand les choses deviennent timides. En fait, les choses de niveau deviennent plus graves, plus elles sont sombres, plus terrifiantes, plus tout est dangereux et terrible, plus il est important de rire au milieu d’elle et souvent directement sur son visage. “

“Les autres types de personnes pensent qu’il est important de mettre de côté le rire en période de difficulté et de donner aux choses sérieuses et douloureuses le respect et le silence qui leur sont dus.”

À la fin du long message, il a écrit: “Quoi qu’il en soit, pour ceux qui ont besoin de rire, j’espère que mon nouveau spectacle vous aidera. Pour ceux d’entre vous qui ne peuvent pas rire en ce moment, je vous souhaite juste toute la paix que vous pouvez saisir dans ce temps de merde. “

Le film de comédie est son premier depuis un stand-up spécial Netflix sorti en 2017, la même année un New York Times article a été publié dans lequel des plaintes pour harcèlement sexuel ont été déposées contre l’acteur. Les récits des cinq femmes étaient similaires, selon Louis C.K. masturbé devant eux.

À l’époque, Louis C.K. publié une déclaration qui disait: “J’ai des remords de mes actions. Et j’ai essayé d’apprendre d’eux … J’ai passé ma longue et chanceuse carrière à parler et à dire tout ce que je veux. Je vais maintenant prendre du recul et prendre une longtemps pour écouter. “

En janvier 2019, cependant, il a recommencé à parler, alors qu’il se tenait debout à San Jose et a lancé la blague: “J’aime me branler et je n’aime pas être seul”, par La bête quotidienne.

Et il fait référence aux allégations au sommet de la nouvelle spéciale, selon Newsweek.

“Quelqu’un d’autre a des problèmes mondiaux?” demande-t-il au public. “Attends qu’ils voient ces photos de moi en noir.”

D’autres tentatives d’humour se seraient ensuivies, car il aurait traité les accusations plus directement à la fin du tournage.

«Si jamais vous demandez à quelqu’un:« Puis-je me branler devant vous », et ils disent:« Oui », dites simplement:« Êtes-vous sûr? c’est la première partie “, Louis C.K. dit. “Et puis, s’ils disent:” Oui “, ne le faites tout simplement pas.”