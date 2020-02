Louis Tomlinson a dû mûrir très rapidement quand il est devenu papa

2020-02-02 17:30:05

Louis Tomlinson a parlé de la paternité et de la façon dont il a dû mûrir très rapidement.

Louis Tomlinson a admis qu’il “devait grandir très vite” quand il est devenu papa.

L’ancienne star de One Direction a un fils de quatre ans, Freddie, avec Briana Jungwirth et a admis que la grossesse “inattendue” l’a fait “monter”, bien qu’il ait avoué qu’il pouvait toujours être un “idiot chav chaveux” parfois.

En devenant papa pour la première fois, il a dit: “Ouais, c’était inattendu et j’ai dû grandir très vite. C’était un autre de ces moments – être confronté à la réalité d’une situation et devoir intensifier. Il a été une période de maturation très importante dans ma vie.

“Et, encore une fois, je suis en quelque sorte entre deux espaces de tête. Je suis le père et le frère responsables certains jours et d’autres jours, je suis toujours l’idiot imbécile que j’étais. J’essaie toujours de m’entraîner un juste milieu. ”

Le chanteur de 28 ans a également parlé de sa rupture de deux ans avec sa petite amie Eleanor Calder en 2015 – au cours de laquelle il est devenu père – et a admis qu’il était “trop ​​immature” pour une relation sérieuse à l’époque.

Il a ajouté à The Sun le magazine Fabulous de dimanche: “Je pense que nous convenons tous les deux que nous [that break]. J’étais trop immature pour une relation de cette gravité. Mais je devais d’abord l’apprendre et être un idiot.

“Beaucoup de jeunes hommes ne comprendront pas avant d’avoir le recul.

“La responsabilité de rencontrer quelqu’un avec qui vous pourriez passer le reste de votre vie à 18 ans est trop lourde pour la plupart des hommes immatures.

“J’étais très immature à cet âge et je ne comprenais pas les sentiments ou l’importance.”

Le hitmaker «Two of Us» a récemment admis qu’il pouvait se voir épouser Eleanor.

Louis est convaincu que le mannequin de 27 ans – avec qui il a commencé à sortir en 2011 – est celui qu’il a pour lui et songe à lui faire un nœud un jour.

La paire aimée a déjà fait l’objet de rumeurs de fiançailles, et bien que le chanteur de “ Kill My Mind ” ait insisté sur le fait que ce n’était pas vrai, ce n’est pas quelque chose qu’il exclut complètement.

Interrogé sur le ouï-dire, il a dit: “Oui, j’ai vu une partie de cela. Ce n’est pas vrai, mais le luxe avec Eleanor est que je la connais depuis avant notre premier single” What Makes You Beautiful “, alors elle a senti la croissance totale de tout.

“Comme je dois le comprendre, elle aussi, et j’ai l’avantage avec elle que nous l’avons vu pour ce que c’est.”

Et poussé à répondre si le mariage est une possibilité, il a ajouté: “Un jour, oui, j’imagine. Si vous me demandez si je vais l’épouser? Oui, je pense que oui! Et plus d’enfants , Je le dirais. “

Mots clés: Louis Tomlinson, Freddie Tomlinson, Eleanor Calder, Briana Jungwirth

