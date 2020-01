Louis Tomlinson a senti l’amour des fans après le chagrin

2020-01-25 07:30:06

La pop star Louis Tomlinson a révélé qu’il se sentait «aimé» par ses fans au lendemain de la mort de sa sœur.

Louis Tomlinson s’est senti «aimé» par ses fans au lendemain de la mort de sa sœur.

La star de 28 ans – qui a perdu sa sœur Félicité, âgée de 18 ans, en 2019 et sa mère Johannah en 2016 – a admis que même s’il était initialement “amer” à propos du décès de sa sœur, il est rapidement venu embrasser la l’amour et la chaleur de ses fans.

Louis – dont la sœur est décédée à la suite d’une surdose accidentelle de drogue – a partagé: “Au début, lorsque la nouvelle a éclaté l’année dernière, j’étais amer du fait que tout le monde en parlait.

“Des tas de gens spéculaient en ligne sur ce qui aurait pu se passer. On m’a simplement dit que c’était la réalité de la situation, ce qu’elle est, et j’ai dû l’accepter.

“C’est donc le côté négatif de cela, mais un côté positif et quelque chose que je n’étais pas prêt à ressentir était l’amour de mes fans.”

Louis s’est tourné vers ses fans pour l’aider à naviguer parmi les jours les plus sombres de sa vie.

La pop star en tête du classement – qui a d’abord trouvé la gloire dans le cadre de One Direction – a déclaré à la chronique Bizarre du journal The Sun: “Je n’étais pas prêt à me sentir comme ça, mais j’en avais vraiment besoin à l’époque.

“Ce qui a été difficile, ce sont les gens qui ont spéculé sur les détails tout de suite, discuté en ligne de ce qui aurait pu arriver quand personne ne le savait vraiment et parlé de ma famille.

“Mais en fait, quand j’ai regardé plus loin, tout était gentil et je me suis senti aimé.”

Louis a expliqué qu’ayant vécu une tragédie dans sa propre vie, il a désormais l’impression qu’il peut aider d’autres personnes à vivre des expériences similaires.

La pop star – dont la mère est décédée après une longue bataille contre la leucémie – a déclaré: “On me pose toujours des questions sur ma mère maintenant, mais j’ai compris, je suppose, et j’ai l’impression que je peux peut-être aider les autres.

“Quand j’ai écrit une chanson intitulée” Two Of Us “, j’avais des fans qui me parlaient d’une perte qu’ils avaient eue, et ils ont écouté la chanson et m’ont dit que je les avais aidés d’une manière ou d’une autre. Cela en vaut la peine .

“Malgré la difficulté à gérer ces choses lorsque les gens regardent, si j’ai la possibilité d’aider même une seule personne, c’est énorme.”

Mots clés: Louis Tomlinson, One Direction

Retour au flux

.