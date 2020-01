Louis Tomlinson était en colère contre la scission de One Direction

2020-01-18 20:30:05

Louis Tomlinson était “furieux” quand il a découvert que One Direction voulait se séparer et était si “amer et en colère”.

Le hitmaker de «Walls» a admis qu’il était «amer et en colère» quand il a découvert que ses camarades de groupe – Harry Styles, Liam Payne et Niall Horan – voulaient faire une pause dans le groupe.

Il a dit: “J’étais foutu au début. Nous travaillions très dur – les gens ont dit surmené, mais nous n’étions pas surmenés, c’est exactement ce qui se passe lorsque vous êtes un groupe de cette taille, même si je comprends. Je pensais que je m’étais préparé mentalement pour une pause, mais ça m’a frappé fort … Environ une semaine après, je me suis assis là en pensant: “Frappez pendant que le fer est chaud”, mais je n’étais pas prêt. J’étais amer et en colère , Je ne savais pas pourquoi nous ne pouvions pas continuer. Mais maintenant, même si je ne comprends pas bien les raisons individuelles de chacun, je les respecte. ”

Et Louis insiste sur le fait que si cela ne tenait qu’à lui, il n’aurait pris qu’un an.

Il a ajouté: “Si ça ne tenait qu’à moi, oui. J’aurais peut-être dit:” Ayons un an de congé “. Mais oui, probablement. Je suis sûr qu’il y a une meilleure analogie, mais c’est un peu comme arrêter Coca-Cola. Vous ne dites pas: «D’accord, raccrochons les bottes, parce que c’est une chose énorme. ”

Le groupe de garçons a annoncé en 2016 qu’ils se séparaient, moins d’un an après que Zayn Malik a quitté le groupe et Louis admet que lorsqu’il a rejoint le groupe pour la première fois, il a passé les 18 premiers mois à sortir tout le temps.

S’adressant au magazine The Telegraph, il a partagé: “Vous êtes prêt à être imprudent et stupide, mais ensuite j’étais dans le groupe et je n’ai jamais pu agir comme ça, surtout pas publiquement. Il y a eu 18 bons mois où j’allais dehors tout le temps.

“La presse adore écrire à ce sujet comme si c’était quelque chose de chaotique, et parfois ça l’était, mais c’est aussi une évasion. Une fois que vous avez bu quelques verres dans un club, vous êtes juste quelqu’un dans le club, une partie de tout le monde, et tout le monde ne vous regarde pas. “

