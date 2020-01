Louis Tomlinson n’a pas de membre One Direction préféré

2020-01-16 01:30:05

Louis Tomlinson n’a pas de membre One Direction dont il est “le plus proche”, car cela change tout le temps en fonction de son humeur.

Louis Tomlinson n’a pas de membre One Direction dont il est “le plus proche”.

Le hitmaker de “ Two of Us ” et ses camarades de groupe – y compris Harry Styles, Niall Horan et Liam Payne – ont fait une pause fin 2015, et depuis qu’ils poursuivent leur carrière individuelle, Louis dit qu’il n’y a pas un membre en particulier qu’il est été collé à la plupart.

Louis a expliqué qu’il vivait des “moments” de proximité avec l’un des hitmakers ‘History’ – qui comprenait également Zayn Malik avant de quitter le groupe début 2015 – mais n’a pas de favori clair.

Il a dit: “Je pense que tous les garçons seraient d’accord avec ça. Il y a eu des moments dans toute notre vie où naturellement certains d’entre nous parlent aux autres plus que d’autres. Je ne dirais pas que je suis le plus proche de l’un des garçons. Récemment , J’ai probablement parlé à Liam 10 fois plus que j’ai parlé aux autres gars. Il y a six mois, c’était Niall. ”

Et Louis – qui s’apprête à sortir son premier album solo «Walls» plus tard ce mois-ci – est désireux de trouver son «identité» en tant qu’artiste solo loin du groupe de garçons.

Il a ajouté au magazine Cosmopolitan: “Je dois me tenir debout et dire:” C’est mon identité. C’est qui je suis en tant qu’artiste. ” ”

Pendant ce temps, le chanteur de 28 ans avait précédemment déclaré qu’il “ne voyait pas toujours d’accord” avec ses camarades de One Direction, mais a insisté sur le fait que leur lien fraternel durerait pour toujours.

Il a avoué: “Je pense que, honnêtement, il y a évidemment des moments où vous avez de meilleures relations avec les autres membres que vous, mais cette connexion, ce sera pour toujours. Définitivement. Parce que, nous avons tellement vécu dans un espace de temps relativement court et c’était fou ce que nous avons tous vu et vécu ensemble, donc je pense que c’est quelque chose que nous aurons pour toujours, vraiment. Certainement. Parfois, vous pourriez ne pas être d’accord, mais c’est comme ça que les amitiés se passent dans la vraie vie! “

Mots clés: Louis Tomlinson, Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Zayn Malik

Retour au flux

.