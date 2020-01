Louis Tomlinson: One Direction était comme une drogue

2020-01-25 11:30:03

Louis Tomlinson pense qu’être dans One Direction était “comme une drogue”.

Le chanteur de 28 ans a rejoint le groupe en tête des charts en 2010, lorsqu’il a auditionné en tant qu’artiste solo sur “ The X Factor ” au Royaume-Uni, et Louis a adoré l’expérience.

Il a partagé: “Nous avons toujours été en contrôle de notre destin. Nous sommes rapidement devenus célèbres et, à cause de cela, nous avions un certain pouvoir et certains ont leur mot à dire au sein du label et avec la direction.

“[It was] Comme une drogue. C’est ce sentiment d’émotion accrue et chaque jour d’être occupé maniaque, et l’hystérie.

“Bien que vous puissiez vous en plaindre, aucun de nous n’a dit:” Non, nous ne voulons pas faire ça. ” Nous étions juste dedans. Nous aimions vraiment ça. ”

One Direction – qui comprenait également Harry Styles, Niall Horan et Liam Payne – a décidé de faire une pause en 2016.

Et Louis a d’abord eu du mal à s’adapter à la vie d’un artiste solo.

Il a déclaré à l’Independent: “Nous avions fait tellement de travail en si peu de temps, donc une pause était inévitable. Mais je ne pense pas que j’étais nécessairement prêt pour combien de temps.

“Nous avons eu une réunion de groupe et tout le monde a juste dit:” Peut-être que nous allons le mettre en veilleuse un peu “, et je me sentais un peu pétillant à ce moment-là. Cela m’a vraiment frappé comme une tonne de briques.”

Le groupe est toujours officiellement en pause – mais Louis ne sait pas s’ils se réuniront jamais.

Il a dit: “En vérité, aucun de nous ne sait vraiment [if we’ll reform].

“Je sais juste ce que mon instinct dit et mon instinct dit que nous nous remettrons en place à un moment donné. Je pense que c’était trop magique pour nous tous de ne plus jamais recommencer.”

