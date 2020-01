Louis Tomlinson veut épouser Eleanor Calder.

2020-01-25 01:30:04

Louis Tomlinson veut épouser sa petite amie Eleanor Calder, mais a insisté sur le fait que toutes les rumeurs de fiançailles sont actuellement fausses.

La star de One Direction a retrouvé sa petite amie d’enfance il y a deux ans après leur relation antérieure entre 2011 et 2015, et a maintenant dit qu’il était tellement convaincu qu’Eleanor était la seule pour lui qu’il pensait à lui faire le noeud un jour.

Louis et Eleanor ont déjà fait l’objet de rumeurs de fiançailles, et bien que le chanteur de 28 ans – qui a un fils de quatre ans, Freddie avec Briana Jungwirth – insiste sur le fait qu’ils ne sont pas vrais, ce n’est pas quelque chose qu’il écarte entièrement.

Interrogé sur les rumeurs, il a répondu: “Oui, j’ai vu certaines de ces choses. Ce n’est pas vrai, mais le luxe avec Eleanor est que je la connais depuis avant notre premier single” What Makes You Beautiful “, alors elle a senti la croissance totale de tout.

“Comme je dois le comprendre, elle aussi, et j’ai l’avantage avec elle que nous l’avons vu pour ce que c’est.”

Et poussé à répondre si le mariage est une possibilité, il a ajouté: “Un jour, oui, j’imagine. Si vous me demandez si je vais l’épouser? Oui, je pense que oui! Et plus d’enfants , Je le dirais. ”

Une fois qu’il s’est installé avec Eleanor, Louis aimerait également s’inscrire à l’université pour étudier la psychologie, après avoir raté l’occasion quand il a trouvé la gloire avec One Direction en 2010, alors qu’il n’avait que 18 ans.

Parlant de ses objectifs futurs, il a déclaré: “J’ai été très chanceux mais une expérience que je sais que j’aurais adoré est l’université, le mobbing et la rencontre de nouvelles personnes.

“Un jour, cela arrivera. J’étudierais la psychologie. Et je viens de recommencer à lire, je viens de reprendre ce livre des Beatles, alors j’essaie de m’instruire un peu plus.

“Je pensais juste que je prendrais quelques livres, parce que je me suis rendu compte que je ne lis pas du tout – et pour un auteur-compositeur c’est assez criminel.”

Mais avant de partir à l’université, Louis sortira son premier album solo “ Walls ” le 31 janvier, et a déclaré que le disque – qui était en cours depuis quatre ans – mettait en valeur son son unique.

S’adressant à la chronique Bizarre du journal The Sun, il a déclaré: “Je n’ai jamais été poussé par l’argent, mais j’ai un point à prouver. Je pense que j’étais frustré avant, car j’étais dans quelques séances d’écriture où aucun peu importe ce que j’ai dit au début de la session, le concept à la fin était toujours quelque chose de différent. Mais après un certain temps, j’ai décidé d’abandonner tout cela et de le posséder moi-même.

“J’ai eu du mal avec ça pendant les deux premières années. J’essayais de déterminer exactement quel était mon son.

“Je n’ai pas eu le luxe que tous les autres artistes en développement ont de faire des erreurs en arrière-plan jusqu’à ce que vous tombiez sur celui qui vous passionne et c’est pourquoi il m’a fallu une seconde tentative pour bien faire les choses.”

