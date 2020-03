Louise Redknapp affirme que le divorce avec Jamie a été la «chose la plus difficile»

2020-03-10 16:30:08

Louise Redknapp a décrit sa séparation d’avec son ex-mari Jamie comme “la chose la plus difficile qui soit”.

L’ancienne chanteuse Eternal a divorcé de Jamie après 19 ans de mariage en 2017 et admet que cela lui pose toujours des “défis” chaque jour.

S’exprimant dans l’émission télévisée «Lorraine», Louise a déclaré: «C’est la chose la plus difficile que l’on puisse vivre. C’est la chose la plus difficile que j’ai jamais vécue de ma vie et chaque jour est un nouveau défi.»

Louise a récemment sorti ‘Heavy Love’, son premier nouvel album en 20 ans et admet qu’elle est heureuse d’être de retour sous les projecteurs après “être tombée dans un modèle” lors de son mariage avec le footballeur à la retraite.

La pop star de 45 ans a déclaré: “Je ne pense pas que vous vous réveilliez instantanément un matin et que vous disiez:” Oh, je me suis perdu, que se passe-t-il? ”

“Un peu au fil des années, vous tombez en quelque sorte dans un schéma et c’est un peu intimidant d’essayer d’en sortir et c’était pour moi.

“Il m’a fallu tout pour vraiment tomber en morceaux (changer) …”

Louise et Jamie ont donné la priorité à leurs deux fils, Charley, 15 ans, et Beau, 11 ans, après leur séparation et ils partagent toutes les responsabilités parentales.

Elle a félicité le spécialiste des sports Sky Jamie pour avoir été un “papa fabuleux” pour les enfants.

Elle a déclaré à l’animatrice Lorraine Kelly: “Je dois dire que les garçons sont notre priorité et avancer comme ça est tout ce que nous pouvons faire.

“C’est un papa fabuleux, j’ai vraiment de la chance. J’ai la possibilité de faire le travail que je fais parce qu’il est si heureux de tout partager avec moi.

“J’ai des amis qui n’ont pas ça, alors j’ai vraiment de la chance comme ça. Il est pratique donc c’est super.”

Louise a également commenté la décision de Kevin Clifton de quitter “ Strictly Come Dancing ”, car elle était associée à Kevin lorsqu’elle a participé à l’émission BBC One en 2016.

Elle a dit: “C’est vraiment dommage.”

Mots clés: Louise Redknapp, Jamie Redknapp, Lorraine Kelly, Kevin Clifton

