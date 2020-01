Louise Redknapp appelle toujours Jamie son «mari»

2020-01-18 07:30:05

Louise Redknapp appelle toujours Jamie Redknapp son “mari”, même s’ils ont divorcé en 2017.

Louise Redknapp appelle toujours Jamie Redknapp son “mari”.

La chanteuse de 45 ans a divorcé de la star du football Jamie, 46 ans – avec qui elle a des fils Charley, 15 ans et Beau-fils de 11 ans – en 2017 après près de 20 ans de mariage et Louise a admis qu’elle oublie parfois la séparation.

S’adressant à British Glamour, elle a déclaré: “Parfois, j’oublie maintenant que je ne suis pas mariée. Parfois, je continue,” Mon mari “.”

Et elle a admis qu’elle s’inquiétait de la façon dont elle serait traitée par le public après sa séparation de Jamie.

Elle a expliqué: “Pendant un petit moment, j’ai pensé que je ne pourrais plus jamais sortir.

“Juste de petites choses stupides comme sortir de la voiture lors d’un grand événement et c’est toute la foule et vous pensez, ‘S’il vous plaît ne me huez pas. Je n’ai rien fait de mal.’

“Au début, vous vous sentez comme lorsque vous entrez dans certaines situations, vous vous sentez comme une personne complètement différente, mais en fait pour tout le monde, vous êtes toujours la même personne. Mais vous ne vous sentez pas comme vous êtes.

“Je pense que toujours mettre en avant ses atouts peut être un travail en soi.

“Quiconque me connaît bien au-delà de notre industrie dirait probablement que je suis la plus grosse épave de train qui existe. Je suis complètement désorganisé et complètement en désordre.”

Louise croit également que la scission l’a rendue plus forte, car elle peut désormais faire face à tout.

Elle a dit: “Je pense que ça fait du bien de savoir que je me suis fait traîner pendant cette année particulière en étant aimée, détestée, toutes ces choses par différentes personnes.

“Vous en sortez et vous dites:” D’accord, je vais bien. Je vais bien. Alors, quel est le pire qui puisse arriver maintenant? C’était difficile mais je vais bien. “”

Mots clés: Louise Redknapp, Jamie Redknapp

Retour au flux

.