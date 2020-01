Louise Redknapp au centre de la ligne juridique de Peppa Pig

2020-01-25 07:30:06

La pop star Louise Redknapp s’est impliquée dans une affaire judiciaire impliquant Peppa Pig.

Le hit de Naked, la star de la pop star de 45 ans, sorti en 1996, s’est retrouvé au centre d’une bataille juridique d’un million de livres sterling, les auteurs-compositeurs accusant Entertainment One d’avoir violé leurs droits d’auteur sur Peppa’s Party Time. », qui apparaît sur« Peppa Pig: mon premier album ».

Les auteurs-compositeurs et producteur Denis Ingoldsby sont parvenus à un règlement de leur réclamation, selon le journal Daily Mirror, qui rapporte qu’ils pourraient gagner jusqu’à 1 million de livres sterling de redevances antidatées et futures.

De plus, leurs noms sont désormais crédités sur la piste Peppa.

Pendant ce temps, Louise a récemment admis qu’elle aimerait toujours son ex-mari Jamie Redknapp.

La chanteuse pop et le footballeur à la retraite se sont séparés en 2017, mais Louise l’aime toujours en raison du temps qu’ils ont passé ensemble et du fait qu’il est le père de ses deux fils, Charley, 15 ans et Beau, 11 ans.

Elle a avoué: “Je l’aime toujours. Après 21 ans ensemble, comment pourrais-je ne plus l’aimer?”

Le duo de haut niveau a finalisé son divorce en janvier 2018 mais est par la suite resté en bons termes.

Louise – qui est actuellement célibataire – se prépare maintenant pour le jour où Jamie ramènera une fille à la maison pour rencontrer leurs enfants.

Imaginant Jamie avec un nouveau partenaire, la pop star a admis: “Ce sera une journée difficile. J’adorerais pouvoir dire que tout ira bien, mais pour être honnête, ce n’est pas un moment que j’attends avec impatience.

“Pas que je sois prêt pour une relation moi-même. Au cours des deux dernières années, toute mon énergie est allée dans mes garçons, ma carrière, en créant une nouvelle maison et en me sentant confiant.”

