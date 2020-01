Louise Redknapp: Jamie Redknapp était «l’amour de ma vie»

2020-01-12 17:30:05

Louise Redknapp dit que son ex-mari Jamie Redknapp était “l’amour absolu de [her] vie “, comme elle l’admet, elle” l’adore “.

La chanteuse de 45 ans a divorcé de la star du football Jamie – avec qui elle a Charley, 15 ans et Beau avec 11 ans – en 2017, et a déclaré que même si elle “adore” encore son ancien mari, elle se sentait “invisible” “quand elle était avec lui à cause de son statut de superstar.

Elle a admis: “Je l’adore et je le ferai toujours. Jamie était l’amour absolu de ma vie. Je suppose que j’étais heureuse d’être invisible pendant un petit moment, mais en même temps, je sentais que je devenais de moins en moins une personne. Et être de moins en moins visible était un peu difficile à accepter quand j’étais une pop star. ”

Louise a eu du mal à se séparer de Jamie, 46 ans, parce qu’elle porte son «cœur sur sa manche», mais dit qu’elle continue de pousser pour le bien de sa progéniture.

Elle a ajouté: “Je ne peux pas ne pas être authentique. Je ne peux pas m’empêcher de porter mon cœur sur ma manche. Et je pense que c’est probablement ma plus grande chute dans la vie. Je donne. C’est juste la chose la plus difficile au monde à traverser. . Mais j’ai des enfants. Je dois continuer. ”

Et alors qu’elle garde la tête haute, la chanteuse ‘Stretch’ a frappé ses critiques qui l’ont critiquée après sa rupture.

S’adressant au magazine Fabulous de The Sun dimanche, elle a déclaré: “Je veux dire Jamie n’a pas … Il n’a rien du tout à ce sujet, ce qui me réjouit parce que je ne voudrais pas qu’il passe par les mêmes choses que moi Je me souviens des jours où je suppliais juste que ça s’arrête. Juste, s’il vous plaît. Je ne veux pas avoir à sortir et me défendre. Je voulais crier: “Pourriez-vous s’il vous plaît nous donner un peu de temps? Je suis un être humain et je me casse.

“Aucune femme ne veut qu’on parle de moi. Aucune maman ne veut que les gens pensent qu’elle a quitté ses enfants, ce que bien sûr je n’avais pas. Je marcherais sur l’océan pour protéger mes garçons. Mais j’avais peur de alimentant le feu alors je ne disais rien et ça a juste fait boule de neige. “

