Louise Redknapp joue pour Janet Jackson au Gala Gatsby

2020-01-31 14:00:05

Louise Redknapp et Janet Jackson ont assisté à l’événement caritatif du Gala du Gatsby à Londres jeudi soir (30.01.20).

Louise Redknapp a eu l’honneur de se produire devant Janet Jackson au Gala Gatsby de Londres jeudi soir (30.01.20).

La légende de la pop Janet a participé à l’événement à la salle de bal Bloomsbury pour collecter des fonds pour la recherche sur les naissances prématurées à l’Imperial College de Londres, et conformément au thème “ The Great Gatsby ”, elle a foulé le tapis rouge avec un chapeau noir, une veste doublée de fourrure assortie , robe et perles.

Louise, 45 ans, s’est produite pour les invités dans la nuit, et en plus de chanter pour son idole Janet, elle a rencontré la star du R&B de 53 ans.

Prenant sur son compte Instagram, la chanteuse “Stretch” a posté une photo d’elle et de Janet avec la légende: “Un tel honneur de jouer pour l’une de mes idoles ce soir, mademoiselle @janetjackson pour une telle charité incroyable.”

Louise a lancé l’événement avec un ensemble sensationnel composé de chansons «Stay» et «Hurt», de son nouvel album «Heavy Love», et une interprétation de son tube classique «Let’s Go» Round Again ».

La soirée spéciale a été organisée par le professeur Tiong Ghee ‘TG’ Teoh, le médecin qui a accouché le fils de Janet il y a trois ans.

La hitmaker “ All For You ” avait 50 ans lorsqu’elle a accueilli son premier et unique enfant Eissa – qu’elle avait avec son ex-mari, l’homme d’affaires qatari Wissam Al Mana – dans le monde et le couple est resté ami depuis.

Parlant de sa joie que Janet ait accepté de soutenir l’événement, TG a déclaré: “C’est incroyable d’avoir le soutien de Janet Jackson. Je la soignais quand elle était enceinte, et c’est devenu une si grande amitié.”

La soirée a permis d’amasser des fonds pour un plan de relève pour TG et le professeur partenaire Phil Bennett, afin que la recherche puisse se poursuivre à l’Imperial College de Londres, où ils pratiquent tous les deux, au-delà de leur retraite éventuelle.

Les dons à la recherche sur la prématurité peuvent être effectués en ligne.

Mots clés: Janet Jackson, Louise Redknapp, Adam Kay, Tiong Ghee Teoh

Retour au flux

.