Louise Redknapp ne cache pas

Louise Redknapp a insisté sur le fait qu’elle n’avait pas l’intention d’atténuer ses tenues sexy.

Louise Redknapp ne couvrira pas.

La chanteuse solo de 45 ans et ancienne star d’Eternal a admis que ses enfants – Charles, 15 ans et Beau, 11 ans – ne sont pas impressionnés par les tenues sexy qu’elle portait lors de la promotion de son LP de retour ‘Heavy Love’ mais elle ignore leurs appels pour qu’elle atténue son look racé.

Elle a dit: “Quand je regarde d’autres femmes faire des choses similaires, je ne les juge pas. Beyonce est une maman de trois personnes. Je n’aurais jamais rêvé de partir:” Regardez-la, balancez son butin! ” Je ne suis tout simplement pas prêt à être mis dans une boîte, je suis dans cette boîte depuis 15 ans.

“Je vais prendre tous les risques et toutes les opportunités que je peux sur cet album, et le suivant, et plus encore sur celui qui suit. Je suis malade et fatigué d’être le joueur le plus sûr. J’étais le plus sûr d’Eternal , J’étais le plus sûr après Eternal. ”

Louise a divorcé de la star du football à la retraite Jamie Redknapp en 2017 après près de 20 ans de mariage et a admis que la séparation l’avait aidée avec sa nouvelle musique.

Elle a confié à Classic Pop: “Je suppose que la chose positive qui vient d’être légèrement cassée, c’est que vous faites un très bon album parce que lorsque vous êtes dans cet état d’esprit, vous arrivez à une scène où vous vous sentez comme si vous n’aviez rien à perdre.”

Louise a déjà parlé de son chagrin d’amour en célébrant son retour en solo lors d’un concert intime pour les fans et ses amis célèbres à Londres.

Louise – qui a épousé Jamie en 1998 – a déclaré à la foule: “Quand vous faites un nouvel album après 18 ans, c’est tellement effrayant. Comme c’était bien documenté, j’ai traversé des années vraiment difficiles.

“Ma maman m’a toujours encouragée à écrire mes sentiments. Cette chanson m’a fait traverser une période vraiment difficile alors maman, je veux te dire merci.”

