Louise Redknapp «si fière» de ses fils

Louise Redknapp est «si fière» de ses fils, car ils ont «traversé beaucoup» après son divorce avec leur père Jamie Redknapp.

La chanteuse de 45 ans a Charley, 15 ans, et Beau, 11 ans, avec son ex-mari Jamie Redknapp – qu’elle a divorcé en 2017 – et a déclaré que même si sa progéniture a “traversé beaucoup”, elle ne peut pas croire à quel point ils ont été forts tout au long du processus difficile.

Elle a dit: “Mes enfants ont vécu beaucoup de choses. Je suis tellement fière d’eux. À moins que vous ne les ayez traversés, vous ne pouvez pas imaginer à quel point vous voulez protéger ces enfants auxquels vous donneriez quoi que ce soit. Je veux les protéger de la douleur que je leur inflige avec mes décisions. Et en plus, c’est tellement public. Ça n’a pas été facile. ”

Louise a rappelé sa fierté envers ses enfants lorsqu’elle a regardé Charley jouer au rugby et a même reçu un câlin de l’adolescente à la fin du match.

Elle a expliqué: “Je regardais mon fils aîné jouer au rugby l’autre jour. Il est 6 pieds 2 pouces! J’étais avec quelques mamans et j’ai dit à l’une se tenait à côté de moi:” Dieu, quand je le regarde, mon cœur se gonfle de tellement de fierté que ça fait presque mal.

“[He hugged me after the match and] Je voulais fondre. Je dis toujours à mes garçons que le charme et la gentillesse sont les choses qui définissent vraiment quelqu’un. C’est de là que vient la véritable qualité d’étoile. Cela va beaucoup plus loin que d’être parfait sur vos réseaux sociaux. Mes garçons sont incroyables. Je pourrais les emmener dans n’importe quelle pièce du monde et je sais qu’ils ne me laisseraient pas tomber. ”

La chanteuse “ Stretch ” a été honnête avec sa progéniture depuis qu’elle s’est séparée de leur père et dit que même si elle n’a encore rencontré personne de nouveau, ses fils seront les premiers à savoir quand elle le fera.

Elle a dit: “Je suis très ouverte, mon téléphone est toujours éteint, je ne cache rien. Si je sors avec des amis, ils me demandent:” Oh … quelque chose? ” et je dirai: “Non, rien!” Parce que je devrais être si chanceux d’aller à un rendez-vous. C’est une blague courante maintenant. Si je devais rencontrer quelqu’un à nouveau – écoutez-moi, je le dis comme si ça n’arriverait jamais – je serais honnête. ”

Et Louise insiste sur le fait qu’elle n’a pas eu de rendez-vous depuis la séparation.

Elle a confié au magazine The Fabulous du dimanche: “Je n’ai pas eu de rendez-vous de dîner depuis que j’étais célibataire. Qu’est-ce qui ne va pas avec moi? J’ai dit aux gars du tournage tout à l’heure: comme, bonjour! Je ne sais pas pourquoi. J’aimerais que quelqu’un me demande si je voudrais sortir dîner. Je dirais: “Ce serait adorable!” Cela ne s’est pas produit. “

