L’ouverture à froid préférée des fans de “The Office” est vraiment un bêtisier à cause de cette erreur

La sitcom est l’une de ces émissions qui laisse toujours les fans se demander si les scènes drôles sont scénarisées ou improvisées. Cependant, les fans de The Office peuvent être surpris du nombre de blagues et de rebondissements inattendus prévus dès le début.

Il y a un open froid qui est un favori parmi les fans qui est une interaction rapide entre Jim (John Krasinski) et Dwight (Rainn Wilson.) Découvrez pourquoi c’est en fait un bêtisier conservé dans la série et plus encore.

Jim ouvre l’orbe de fitness de Dwight dans une ouverture à froid sur “The Office”

Dwight est parfois nerveux pour Jim. Dans l’épisode «Performance Review», il le fait en rebondissant sur un orbe de fitness à son bureau.

Dwight essaie de le convaincre d’obtenir un orbe de fitness pour renforcer son cœur. Jim ne semble pas du tout intéressé. Finalement, Jim lui demande combien il a payé et quand il répond à 25 $, il prend ses ciseaux et le fait éclater.

L’orbe de fitness n’était pas censé éclater

Phyllis Smith comme Phyllis Vance, Jenna Fischer comme Pam Beesly Halpert, Jake Lacy comme Pete, Rainn Wilson comme Dwight Schrute, Ellie Kemper comme Erin Hannon sur «The Office» | Chris Haston / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . via .

Jenna Fischer et Angela Kinsey ont parlé de ce qui était dans le script sur leur podcast, Office Ladies. “Eh bien tout le monde, ce n’était pas censé éclater”, a révélé Fischer. Elle a parlé au maître des accessoires de l’épisode.

Il a acheté 17 balles et s’est entraîné avec John Krasinski en utilisant trois d’entre elles. “L’idée était que John collait les ciseaux dans l’orbe de fitness et il se dégonflerait très lentement et la caméra serait devant le bureau de Dwight et vous le verriez fondre très lentement sur le sol comme Jim très béatement”, a déclaré Fisher avant Kinsey a ajouté «regarde».

Fischer a poursuivi: «Ils ont pratiqué trois fois. Cela a fonctionné parfaitement et ils étaient 14 partis pour cette scène. “L’actrice a déclaré que le maître des accessoires a dit à Krasinski” Tant que vous ne frappez pas la couture de la balle avec les ciseaux, ce serait une chance sur un million que vous puissiez faire il, la balle se dégonflerait lentement et cela fonctionnerait comme prévu. “

Larry Wilmore a poussé pour garder le bêtisier dans le spectacle

Les acteurs ont ensuite tourné 13 prises. Ils ont décidé d’utiliser la dernière balle même si toutes les autres prises se sont parfaitement déroulées. Krasinski l’a fait à nouveau pour la dernière prise et il a accidentellement heurté la couture, ce qui l’a fait éclater.

“Vous pouvez voir le choc sur le visage de Rainn”, a déclaré Fischer. Elle a ensuite déclaré: «Nous avons tous été complètement choqués. Nous étions comme “Oh mon dieu!” Et vous pouviez totalement voir John se briser. Vous pouvez voir ses épaules. “

Cependant, il s’est assuré de faire demi-tour et de partir pour que sa réaction ne soit pas captée par la caméra. “Je jure que vous pouvez entendre quelqu’un dire:” Quoi?! “”, A déclaré Fischer.

Le plan était d’utiliser une autre prise où tout se passe comme prévu. Écrivain, Larry Wilmore a été le seul à pousser pour la pop rapide au lieu d’une scène où le ballon se dégonfle.