Love and Thunder ‘pour catalyser une nouvelle franchise Thor avec Natalie Portman dans le MCU?

Lors de l’analyse de l’ardoise de la phase 4 – avec quelques nouveaux ajouts à la soirée des super-héros et plusieurs visages familiers – les intentions de Marvel Studios deviennent claires. Avec les adieux des fans de Tony Stark et de Captain America dans Fin du jeu, ce n’est qu’une question de temps avant que les Avengers originaux restants prennent leurs derniers arcs dans le MCU. De Black Widow et Hawkeye à Thor: Love and Thunder, certains récits semblent inévitables.

Président de Marvel Studios Kevin Feige, directeur Taika Waititi, Natalie Portman, Chris Hemsworth et Tessa Thompson de «Thor: Love and Thunder» de Marvel Studios | Alberto E. Rodriguez / . pour Disney

Natasha Romanoff de Scarlett Johansson recevra le versement autonome qu’elle a toujours mérité, probablement avant de passer le relais à Black Widow de Yelena Belova dans le prochain prequel. Hawkeye de Clint Barton entraînera Kate Bishop dans la prochaine série Disney + avant de tirer sa dernière flèche, et Thor remettra probablement le marteau à Jane Foster de Natalie Portman.

La phase 4 servira de pont entre le MCU d’antan et le MCU de demain; suffisamment de familiarité pour garder les fans engagés, mais suffisamment de nouveauté pour se diriger dans des directions complètement nouvelles viennent la phase 5 – en raison des répercussions généralisées qui s’ensuivront nécessairement après le docteur Strange dans le multivers de la folie. Cependant, sur la base des informations déjà disponibles concernant Thor: Love and Thunder, Natalie Portman pourrait être dans une franchise autonome en tant que prochaine héroïne à suivre les traces de God of Thunder. Décomposons-le.

«Thor: Love and Thunder» se concentrera sur le personnage de Chris Hemsworth

Après le Comic-Con de San Diego, l’apparition inattendue de Natalie Portman et les diverses rumeurs qui ont commencé à circuler sur Internet en tandem, les fans ont commencé à craindre que le prochain épisode ne mette Thor à l’écart – et se concentre sur Valkyrie et Mighty Thor. Cependant, Taika Waititi a rapidement étouffé ces rumeurs.

Lors d’une interview avec MTV News, Taika Waititi a été invitée à clarifier qui sera la principale star du film. Waititi a répondu avec confiance, déclarant:

C’est Chris [Hemsworth]. “C’est un film de Thor. Il est Thor, c’est un film Thor. Elle est dedans.

Cité par Showbiz Cheat Sheet / MTV News

Bien que sa réponse soit directe et peu explicative, elle suffit. Pourtant, pourquoi est-ce important? Si Mighty Thor de Natalie Portman reste un personnage secondaire – avec peu de temps d’écran et simplement une quantité suffisante de développement narratif – elle devra être explorée avant l’éventuelle A-Force (ou parallèlement à son développement).

Mighty Thor de Natalie Portman pourrait avoir besoin d’une franchise Thor pour consolider les fondations de l’A-Force dans le MCU

Si le personnage de Natalie Portman reste une figure de soutien dans le film à venir, le MCU devra prendre le temps de visiter le personnage en tant qu’individu, sans lien avec Thor à un moment donné avant ou pendant la formation de A-Force.

Étant donné que Jane Foster sera probablement une partie importante de la Force A (l’équipe entièrement féminine d’Avengers), qui est à l’horizon, elle va mériter un traitement autonome, car les héros qui composent une équipe reçoivent généralement des profondeur narrative dans les films solo (à quelques exceptions près) avant les grands mash-ups.

Si Thor: Love and Thunder reste concentré sur Hemsworth, les scénaristes peuvent utiliser le film pour catapulter Foster dans sa propre série, aidant à jeter les bases d’une éventuelle équipe A-Force avec le capitaine Marvel (en tant que leader), Jane Foster, She -Hulk, Valkyrie, Wasp et plus encore.