Love and Thunder ‘sera moins amusant et léger que’ Thor: Ragnarok ‘

Thor: Ragnarok s’est ouvert à une large réception positive de la critique et du public. En changeant le personnage de God of Thunder, en optant pour un ton plus léger et en incorporant des séquences d’action tout à fait explosives et un dialogue plaisant, le troisième épisode de Thor était un départ radical des sorties précédentes du Dieu nordique dans l’univers cinématographique Marvel (MCU). Et, Thor: Love and Thunder était censé emboîter le pas…

Taika Waititi, venant diriger Ragnarok, après l’introduction de Kenneth Branagh dans Shakesperean et les ratés ratés d’Alan Taylor, a relevé le défi. Taika Waititi a dirigé l’un des versements MCU les plus réussis à ce jour. Ainsi, il ne devrait pas être surprenant que, lors de la discussion sur Thor: Love and Thunder, il ait partagé ses intentions d’émuler la vibration de Thor: Ragnarok. Waititi a déclaré:

Ça va être plus grand, plus fort et plus explosif. Cela ne m’intéresse que si nous redoublons d’efforts sur Ragnarok.

Alors que les intentions de Waititi pointent vers un autre film amusant léger, excitant et complet, des rumeurs récentes suggèrent que Thor: Love and Thunder n’est peut-être pas la production bruyante de son prédécesseur. Et, étant donné que God of Thunder de Chris Hemsworth fera probablement ses adieux au MCU dans le prochain film, le film a déjà une assiette empilée avec une intensité émotionnelle et une ferveur dramatique qui attendent d’être servies.

Est-ce que «Thor: Love and Thunder» suivra l’arc du cancer de Jane Foster?

Selon We Got This Covered, «Jane Foster aurait son arc du cancer dans Thor: Love and Thunder». La publication a rapporté – en s’appuyant sur les mêmes sources qui savaient que She-Hulk et Mme Marvel étaient en développement pour Disney + et que The Les inhumains étaient en train de redémarrer – que Jane Foster luttera contre le cancer dans le prochain épisode.

Dans les bandes dessinées, chaque fois que Jane Foster devient Mighty Thor et manie le marteau, elle inverse ses traitements de chimiothérapie, affaiblissant son corps pour sauver et protéger les autres dans le besoin.

Si le film suit ce récit, il sera difficile d’éviter les moments sombres; il sera difficile de s’assurer que les aspects émotionnels ne l’emportent pas sur le dialogue humoristique susceptible de figurer dans le film.

La réalisatrice Taika Waititi sera-t-elle capable d’équilibrer l’humour avec le cœur, la tristesse et la scintillation dans “Thor: Love and Thunder?”

Thor: Love and Thunder propose déjà un programme chargé: présenter Jane Foster en tant que Mighty Thor, dire au revoir à Chris Hemsworth, configurer le rôle de Jane Foster dans le MCU, etc. Quant au départ de Chris Hemsworth, cela va être émotif, même si le dialogue associé peut être drôle. Au revoir c’est encore au revoir.

Si le film décidait de jeter le cancer au-dessus d’un adieu, trouver un moyen de revenir à l’histoire «explosive» et «folle» que Waititi désire peut s’avérer difficile. Waititi doit équilibrer la sobriété avec la bêtise d’une manière qui ne porte pas atteinte à la gravité des moments les plus profonds du film, mais ne s’égare pas dans la mélancolie.

Espérons que, pour l’amour de Waitit, il parvienne à trouver le bon équilibre (jamais en deçà des attentes) entre deux qualités qui sont intrinsèquement antithétiques avec un scénario rumeur qui semble destiné à des moments de larmes.