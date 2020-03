‘Love Is Blind’ accueille Vanessa Lachey et Nick Lachey invitent les concurrents qui se sont menti

Love Is Blind est devenu un phénomène sur Netflix, obligeant certaines personnes à s’abonner juste pour l’émission. Les fans ont suivi les couples qui se sont rencontrés lors de l’émission pour voir si leur connexion amoureuse a continué après leurs propositions à l’antenne. Vanessa Lachey et Nick Lachey, mariés eux-mêmes et non étrangers à des relations télévisées, ont animé l’émission.

Vanessa Lachey et Nick Lachey | Netflix

Les Lacheys arrêtés par The Kelly Clarkson Show le jeudi 12 mars. La chanteuse et animatrice a interrogé le couple sur le phénomène de Love Is Blind. Les Lacheys ont révélé avoir attrapé certains de leurs concurrents dans des mensonges.

Nick et Vanessa Lachey craignaient que «Love Is Blind» ne fonctionne pas

Sur Love is Blind, les candidats restent dans un pod isolé pendant qu’ils communiquent avec les candidats dans d’autres pods. Ils mènent leurs relations entières sans jamais se voir. L’espoir est qu’ils se lieront sur qui ils sont, sans aucune considération superficielle. En fait, la seule façon de voir à quoi ils ressemblent est de leur demander de vous épouser!

“Vous devez proposer à quelqu’un de ne pas voir et accepter sa proposition sans jamais l’avoir vu”, a expliqué Nick Lachey. “Ce n’est qu’après avoir accepté que vous voyez enfin la personne à qui vous parlez depuis des heures et des heures et des heures.”

L’amour est aveugle | Netflix

Vanessa craignait que personne ne prenne l’engagement sans voir son partenaire.

“Personne n’a été contraint de proposer”, a déclaré Vanessa Lachey. “Après la première semaine, nous sommes comme si personne ne propose, alors nous devons comprendre ce que le spectacle est. L’expérience sociale serait alors que personne n’a trouvé l’amour sans se voir physiquement. Eh bien, nous avons reçu de nombreuses propositions. »

Nick Lachey croyait en “Love Is Blind”

Nick et Vanessa Lachey se sont rencontrés avant de se marier, car ils ont également vu tous leurs précédents partenaires. Cependant, Nick Lachey croyait au concept de Love Is Blind.

«Vous vous éloignez des autres personnes dans votre oreille, comme« Que voyez-vous en elle? Pourquoi tu lui parles? », A déclaré Nick Lachey. «Vos amis ou votre famille. Tout dépend de la connexion entre vous et la personne de l’autre côté de ce mur. Et les liens qu’ils ont formés étaient comme des fous forts. En deux jours, des hommes adultes pleuraient. »

Vanessa Lachey a dénoncé les menteurs de “Love Is Blind”

Vanessa Lachey a parlé avec les candidats et a constaté que certains des hommes n’utilisaient pas le système d’honneur lorsqu’on leur a demandé de se décrire. Elle ne nommerait pas de noms, alors essayez de savoir de qui elle parle.

L’amour est aveugle | Netflix

«Certains d’entre eux me plaisent,« s’est-il décrit à vous? », A expliqué Vanessa Lachey. «Parce que nous savions à quoi ressemblaient les deux sexes. Elle dit “Ouais, il a dit qu’il ressemblait à Toi et Toi” et je me suis dit “Hmm”. “

Même lorsque les couples étaient surpris, ils lui ont donné une chance

Finalement, les couples Love Is Blind se sont rencontrés, afin que la candidate découvre si son partenaire ne ressemblait pas à celui qu’il disait. Vanessa Lachey a déclaré que même lorsque les candidats étaient surpris, ils ont accepté le spectacle.

“Honnêtement, les gens sont tombés amoureux si vite que lorsqu’ils se sont vus, ils se sont dit:” C’est encore mieux que je ne le pensais “”, a-t-elle déclaré. “Il y en avait quelques-uns qui se disaient:” D’accord, d’accord, d’accord, nous allons juste essayer ça. “Puis ils se serrent dans leurs bras et ils se disent,” d’accord, d’accord, d’accord. “”