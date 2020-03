“Love Is Blind:” Amber Pike explique pourquoi elle était sans travail et les attentes de Barnett

Alors que plus de stream Love Is Blind sur Netflix et d’autres attendent le très attendu show de retrouvailles à diffuser le 5 mars, le show reste le sujet de discussion du net. L’une des scènes les plus discutées de l’émission était la discussion d’Amber Pike et Matthew Barnett sur leurs finances, qui a révélé qu’Amber se trouvait dans un endroit instable à l’époque.

Amber Pike et Matthew Barnett via Twitter

Malgré cela, les deux descendirent l’allée et échangèrent des noces. Dans une récente interview, Amber a dissipé toute confusion que les téléspectateurs pourraient avoir tirée de ce qu’elle dit être une version révisée d’une conversation plus approfondie.

Amber et Barnett discutent de leurs conditions de vie et financières sur «Love Is Blind»

Après leurs fiançailles aveugles et leur pré-lune de miel au Mexique, Barnett et Amber sont retournés dans leurs villes natales d’Atlanta pour vivre ensemble dans un appartement mis en place par la production avant leur mariage. Le couple a également eu la chance de creuser profondément dans la vie de l’autre, notamment en rencontrant les familles de l’autre et en jetant un coup d’œil dans les maisons en perspective de l’autre.

Source: Instagram

Alors qu’Amber était impressionné par les conditions de vie de Barnett, il ne pouvait pas en dire autant. Amber a admis qu’elle n’avait pas de logement stable ni d’emploi, et qu’elle n’était pas mieux placée financièrement. Elle n’avait pas beaucoup de crédit, à l’exception d’une carte de crédit de maquillage, et était endettée de 20 000 $ sur les prêts étudiants et n’avait pas effectué de paiements réguliers sur eux.

Avec Barnett ayant mis en place une vie décente pour lui-même, Amber a été impressionné mais aussi intimidé et inquiet que sa situation l’empêcherait de vivre le mariage.

Source: Instagram

Barnett a admis dans son confessionnat qu’il était stupéfait de la révélation d’Amber. Il s’est également dit préoccupé par le fait qu’il aurait à porter le fardeau des factures dans leur relation. Pourtant, cela ne l’a pas dissuadé d’épouser Amber.

Amber purifie l’air de ses finances

Les téléspectateurs ont été choqués par le statut de vie d’Amber dans l’émission et ont été encore plus surpris que Barnett ait dit «oui» après avoir su où Amber se tenait. Un fan a pris note et l’a souligné sur Twitter, écrivant,

“Idc ce que vous dites ambre est une LÉGENDE absolue, elle est entrée avec une dette de 2k et sans maison et est partie avec la satisfaction de la sécurité financière, une maison, un plan de carrière à la maison et un chien.”

Source: Twitter

Lors d’une interview avec Entertainment Tonight, Amber a clarifié les choses sur ce qui avait été montré dans l’émission. Même si elle admet qu’elle n’était pas au meilleur endroit, elle a précisé que son intention n’était jamais de vivre de Barnett. En fait, sa vie est restée stable jusqu’à ce qu’elle atteigne une mauvaise passe.

Elle était auparavant mécanicienne de chars mais a pris une pause dans son travail après la décision dévastatrice qu’elle avait prise d’interrompre une grossesse d’une relation précédente.

Source: Instagram

“En ce qui concerne la dette que j’avais à l’époque, Matt [Barnett] avait également une dette de prêt étudiant et des cartes de crédit qu’il payait à l’époque, mais je n’avais pas payé mes prêts étudiants parce que, comme mentionné précédemment, après mon avortement, j’étais tombé dans une dépression et j’ai abandonné l’école, donc mon mental la santé était plus une priorité pour moi et je construisais lentement ma vie ensemble quand j’ai eu l’occasion de participer à l’émission. Je pense que les gens ont raté le fait que je travaillais à m’améliorer sans m’attendre à ce que quelqu’un d’autre me rende meilleur. »

Divertissement ce soir

Amber a insisté pour qu’elle et Barnett travaillent en tant que partenaires et contribuent à leur ménage en tant que collectif. Elle a également précisé que son désir de devenir une mère au foyer est «un objectif et non une attente».

Source: YouTube

De toute évidence, Barnett n’a pas été refoulé par les bagages d’Amber. Ils sont heureusement mariés depuis novembre 2018!