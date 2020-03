‘Love Is Blind:’ Kelly et Kenny disent qu’ils n’ont jamais eu l’intention de se marier

Les fans parlent toujours de la populaire émission de rencontres Netflix Love Is Blind. Bien que la première saison de l’expérience sociale soit terminée, des millions de personnes font toujours ce qu’elles peuvent pour suivre les couples de l’émission. L’histoire d’un couple qui a touché le cœur des téléspectateurs était Kenny et Kelly. Les fans ont été dévastés après que Kelly a dit non à l’autel, mais il s’est avéré que tout était conforme au plan de Kenny et Kelly.

La relation de Kenny et Kelly sur “Love Is Blind”

Contrairement aux autres couples de la série, très peu de dates de Kelly et Kenny ont été montrées avant leurs fiançailles. Les fans se souviennent de n’avoir vu qu’une ou deux de leurs interactions pendant leur séjour dans les pods avant que Kenny ne se penche sur un genou pour demander à Kelly sa main en mariage. Avec le recul, la raison pour laquelle leurs dates ont été annulées pourrait être due à la quantité de séquences montrées avant leur mariage et à leur rupture.

Il était clair dès le début qu’ils ne finiraient pas ensemble à la fin. Alors que Kenny était ouvertement affectueuse envers Kelly, elle préférait qu’ils s’abstiennent d’aller jusqu’au bout et préférait “de doux baisers et des câlins” jusqu’à leur nuit de noces.

Son raisonnement était que parce qu’ils s’étaient fiancés si rapidement, elle voulait prendre le temps de se connaître. Les téléspectateurs ont trouvé étrange la logique de Kelly étant donné que la prémisse de l’émission était de s’engager aveuglément puis de se marier dans les six semaines.

Kenny est resté engagé et patient tout au long de leur engagement, mais Kelly semblait s’éloigner. Au cours de l’un de ses confessionnaux, elle a admis qu’elle n’était pas physiquement attirée par Kenny et le considérait comme plus un frère ou un ami que quelqu’un dont elle était amoureuse.

Kenny a dit oui à l’épouser Kelly à l’autel, mais Kelly l’a abattu, disant que même si elle l’aimait, elle avait besoin de plus de temps. Kenny semblait visiblement blessé mais il respectait sa décision.

Kenny et Kelly disent qu’ils ont convenu à l’avance qu’ils ne se marieraient pas

Au cours de la réunion spéciale, Kelly a affirmé que la raison pour laquelle elle avait dit «je ne le fais pas» à Kenny était qu’elle voulait passer plus de temps avec lui. La santé des femmes a révélé que le couple est sorti sept mois après avoir été enrubanné mais s’est séparé lorsque Kelly a quitté l’État. Kenny a évolué et est dans une relation sérieuse tandis que Kelly reste célibataire.

Dans une interview exclusive avec Entertainment Tonight après les retrouvailles, Kelly et Kenny ont parlé de leur expérience dans la série et Kenny a révélé de manière surprenante qu’elle et Kenny avaient convenu hors caméra qu’elles ne se marieraient pas dans la série avant leur mariage prévu.

“Nous étions déterminés à vivre l’expérience, mais ce qui n’est pas démontré, c’est qu’elle et moi avons eu des conversations à plusieurs reprises, également avec les caméras qui enregistrent, nous ne nous marierons pas catégoriquement”, a-t-il déclaré. «Ce n’était jamais quelque chose que nous allions faire. À tel point que nous avons tous les deux calculé que lorsque nous avions un engagement à nous engager pour passer à l’étape suivante. »

Pourtant, Kenny se dit déçu et embarrassé de la façon dont les choses se sont terminées.

“Mes peurs d’embarras, mes peurs de ce que j’avais stressé ou déçu quelqu’un – presque de l’embarras comme si j’avais amené des gens dans quelque chose qui m’avait clairement frustré”, a-t-il déclaré.

Ils ont révélé qu’ils n’avaient pas gardé grand contact après le spectacle parce qu’ils voulaient se déconnecter du spectacle et retourner à leur vie normale, malgré le rapport qu’ils avaient fréquenté après leur rupture. Ils ont également déclaré qu’ils n’avaient pas fréquenté d’autres personnes pendant six mois après le spectacle.

Avec la révélation qu’ils avaient prévu à l’avance de ne jamais se marier dans la série, de nombreux fans se sont demandé pourquoi la réaction de Kenny était aussi radicale qu’elle l’était.