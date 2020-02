«Love is Blind»: le spectacle est-il scénarisé?

Love is Blind prend le monde d’assaut. Lorsque la série a été diffusée pour la première fois, le public n’était pas certain de comment cela se passerait. Un spectacle sur des gens qui tombent amoureux derrière un mur pourrait-il vraiment être aussi captivant? Eh bien, la réponse est un oui retentissant. Si vous avez regardé l’émission, vous savez à quel point elle est addictive.

L’amour est aveugle | Netflix

Ce qui rend Love is Blind si convaincant, ce sont les arcs des participants. Si les relations étaient ennuyeuses, le spectacle serait également un flop. Ce qui vous fait vous demander, combien les producteurs ont laissé au hasard et combien de la série a été scénarisée pour la rendre intéressante.

Quelle est la prémisse de “Love is Blind”?

Le spectacle met la question séculaire à l’épreuve. L’amour est-il réellement aveugle? Les participants testent cette question en parlant à des partenaires potentiels tout en étant séparés par un mur. Ils doivent accepter les propositions sans jamais voir la personne connectée à la voix à laquelle ils ont parlé. Une fois fiancés, les couples se rencontrent pour la première fois. Ils vivent ensuite dans un complexe d’appartements avec les autres couples et planifient leurs mariages. À la fin de l’expérience, ils doivent décider s’ils veulent vivre le mariage ou laisser leur partenaire debout à l’autel.

Comment les gens ont-ils été choisis pour le spectacle?

Avec des émissions comme celle-ci, le casting est tout. Mais Kinetic Content, la société derrière la série, ainsi que la série à succès Marié à la première vue, savaient comment choisir les bonnes personnes.

«Nous avons beaucoup d’expérience dans ce genre de spectacles. Nous avons un excellent département de casting et ils ont contacté des personnes qui, selon eux, seraient réellement intéressées par ce type d’engagement », a déclaré le créateur de la série, Chris Coelen, à Entertainment Weekly. “Je pense que c’est vraiment la clé; nous voulons des gens qui ne le font pas seulement pour l’attention. Il y a certainement beaucoup d’endroits pour ceux qui veulent faire des choses à l’attention. Nous voulions vraiment traiter avec des gens qui étaient vraiment intéressés par cela. »

L’élément de surprise a été un facteur important pour rendre le spectacle si intéressant.

“La vérité est que, pour ces gens, quand ils sont entrés, ils ne savaient pas vraiment dans quoi ils entraient”, a déclaré Coelen. “Ils connaissaient l’idée générale, mais ils sont entrés et ont dit:” Je ne m’attendais pas à ce que cela se produise réellement. Je pensais que ce serait amusant. Je vais faire un show et oui, peut-être que je trouverai quelqu’un que j’aime, mais je ne m’attendais pas à tomber amoureux plus profondément que jamais. “C’est ce que nous avons entendu maintes et maintes fois. “

Quelle partie du spectacle est scénarisée?

Les relations sur Love is Blind évoluent rapidement. Les cinq couples présentés se sont fiancés en quelques jours et se sont ensuite préparés pour un mariage dans quelques semaines. Ils prétendaient être amoureux l’un de l’autre avant de se rencontrer. Avoir ces types de connexions solides si rapidement est si inhabituel que les téléspectateurs pourraient être tentés de croire que tout est scénarisé. Mais selon la sœur du participant Mark Cuevas, Melissa, le spectacle est 100% authentique.

Quand un fan a commenté le post de Mark pour lui demander quelle part de la série était scénarisée, Melissa est intervenue.

“Rien de cela!” elle a répondu.