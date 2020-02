‘Love Is Blind:’ Vous seriez surpris de savoir quels couples sont toujours ensemble ou restent en contact

Maintenant que l’épisode final de Love Is Blind est sorti, beaucoup implorent une mise à jour sur les couples (et anciens couples) depuis leurs fameux jours de mariage. Alors que deux couples ont fait le noeud, trois se sont séparés et un couple n’a même pas atteint la phase de préparation du mariage. Pendant que les fans attendent les réponses de la spéciale de retrouvailles confirmée, voici une mise à jour sur les six couples.

Lauren et Cameron via Twitter

Cameron et Lauren

Lauren a dit à Cameron qu’elle l’aimait après ce qui ne semblait être que quelques minutes. Ils se concentraient davantage les uns sur les autres que de se lancer dans l’entreprise ou de se comparer aux autres couples. Ils ont également passé beaucoup de temps à communiquer efficacement, à avoir des conversations ouvertes et honnêtes ensemble que les autres.

Cameron et Lauren via Twitter

La plupart des hésitations sont venues de Lauren – qui n’avait jamais été dans une relation interraciale avant Cameron et était inquiète de renoncer à son espace personnel. Les téléspectateurs ont pris racine pour eux et les ont regardés parler de leurs problèmes. Il n’est pas surprenant qu’ils aient choisi de dire «oui» à l’autel.

Lauren et Cameron via Twitter

Une source proche de l’émission a révélé au Women’s Health Magazine que les deux étaient toujours mariés. «Ils ont célébré leur premier anniversaire au Mexique. Et ils sont tout simplement adorables », a déclaré la source. «Leurs familles les aiment. Ce sont de beaux humains. Et ils sont vraiment l’essence de Love is Blind. “

Barnett et Amber

Les choses sont devenues un peu troubles entre les deux quand Amber a révélé son statut actuel de vie et d’emploi. Après avoir admis qu’elle ne travaillait pas souvent et était actuellement en train de surfer sur le canapé, Barnett a vu cela comme un drapeau rouge et était inquiète de prendre la responsabilité d’être un soignant dans la relation.

Barnett et Amber via Twitter

La maman d’Amber n’était pas non plus convaincue de leur union, alors même qu’elle s’apprêtait à accompagner sa fille dans l’allée, ce qui l’irritait. Malgré les pieds froids, les deux ont dit «oui».

Amber et Barnett via Twitter

Un peu plus d’un an plus tard, on suppose qu’ils sont toujours ensemble. Bien que les transactions de Venmo auraient révélé qu’elles ne se suivent pas sur l’application financière, une source proche de la production a déclaré à Women’s Health Magazine qu’Amber avait récemment pris le nom de famille “Barnett”.

Kenny et Kelly

Kelly a pris la décision de rester abstinente tout au long de leur processus de rencontres, même après leur engagement. Kenny le soutenait, mais avec le temps, il s’inquiétait que Kelly ne soit pas attirée par lui. Il s’est avéré avoir raison car Kelly a révélé dans l’un de ses confessionnaux juste un jour avant le mariage qu’elle considérait Kenny comme plus un frère que son futur mari.

Kenny et Kelly

Leurs parents ont bien réussi. À tel point qu’après que Kelly a décidé qu’elle ne pouvait pas vivre le mariage, leurs parents se sont regardés sous le choc. Après que Kenny a gracieusement remercié tout le monde d’avoir assisté au mariage, la mère de Kelly a été enregistrée disant à sa famille: «Dieu, j’aime cet homme», ce qui faisait allusion au fait qu’elle croyait que sa fille était potentiellement perdante.

Selon une source, ils ont essayé de sortir ensemble mais ont mis fin aux choses après que Kelly a quitté la ville. Kenny a évolué et est dans une relation heureuse et saine, tandis que Kelly reste célibataire.

Damien et Giannina

L’amour de Damien et Giannina était fougueux dès le départ. Giannina, ou G comme Damien l’appelait affectueusement, repoussa Damien presque quotidiennement après leur retour de leur pré-lune de miel au Mexique. Elle a basculé entre l’aimer et ne pas savoir ce qu’elle voulait jusqu’à la toute dernière minute.

Damien et Giannina

Damien est devenu agacé par l’attitude de G et lui a déclaré lors d’un dîner assis que si elle ne changeait pas ses manières, elle le perdrait pour de bon. Elle a fait un 180 complet et était toute la journée de leur mariage et a joyeusement dit “je le fais.” Un Damien en larmes a déclaré qu’il ne pouvait pas continuer dans la relation en raison de ne pas croire que G était prêt, la laissant le cœur brisé et embarrassé.

Après avoir couru de l’autel et être revenu pour avoir une dernière conversation, ils se sont séparés. Mais ils auraient retrouvé le chemin l’un de l’autre. “Une fois que les caméras ont disparu, elles ont fini par se regrouper et parler et [now] ils sont comme “Nous nous aimons; Nous n’avons tout simplement pas besoin de nous marier tout de suite ”, a déclaré la source à Women’s Health. Ils vivraient désormais ensemble.

Mark et Jessica

Les écrits étaient toujours sur le mur que Jessica ne se donnerait pas à Mark à la fin. Elle a joué avec son cœur dans «les gousses» en réclamant son amour pour Barnett – seulement pour changer d’avis et implorer Mark de pardonner quand Barnett l’a rejetée. Pourtant, Mark a demandé sa main en mariage.

Mark et Jessica via Twitter

Au cours de leur pré-lune de miel au Mexique et même lorsqu’ils ont emménagé dans leur espace commun, Jessica a saisi toutes les occasions qu’elle pouvait pour sentir Barnett sortir. Elle a affirmé qu’elle n’était pas attirée par Mark et s’est également plainte de son travail. Après avoir juré de rester abstinente, elle a décidé d’être intime avec Mark – lui laissant croire que les choses étaient sur la bonne voie.

Elle a dit non à l’autel, laissant Mark triste mais pas surpris. Ils sont célibataires. Jessica ne serait pas sortie depuis la série et s’est concentrée sur le travail et la forme physique pendant que Mark a récemment mis fin à une relation.

Carlton et Diamond

Personne ne peut oublier l’argument brutal qui a suivi entre les deux. Carlton a lancé des insultes à l’apparence de Diamond et l’a appelée hors de son nom tout en interprétant les paroles de Beyonce «Don’t Hurt Yourself» à sa manière. Tout est venu à la tête après que Diamond se soit demandé pourquoi Carlton avait omis de mentionner qu’il était bisexuel avant d’accepter les fiançailles. Leur relation a pris fin au Mexique pendant la phase pré-lune de miel.

Carlton et Diamond via Twitter

Après leur explosion, beaucoup ont supposé qu’ils avaient fini pour de bon, mais ils ont parlé un an après la fin du tournage et se sont excusés pour la façon dont ils se sont traités. Ils ont décidé de rester cordiaux et de construire une semi-amitié mais cela a été de courte durée. Une fois l’épisode de leur rupture diffusé, Carlton a profité des médias sociaux pour manquer à nouveau de respect à Diamond. Il l’a également accusée d’être biphobe, ce qu’elle a nié.

Carlton et Diamond via Twitter

Diamond a récemment parlé au V103 à Atlanta et a dit qu’elle pensait que Carlton lui avait enlevé «sa capacité de choisir» en ne révélant pas sa sexualité.

Quel que soit l’état actuel de leur relation, les fans de l’émission recevront une véritable mise à jour de leur bouche lorsque l’émission de retrouvailles sera diffusée sur YouTube le 5 mars.