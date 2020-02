L’overdose de Demi Lovato en 2018 a été alimentée par sa bataille contre les troubles de l’alimentation

2020-02-18 21:30:04

Demi Lovato dit que sa bataille contre un trouble de l’alimentation a conduit à son surdosage en 2018, car elle ressentait la pression de “regarder d’une certaine façon”.

La hitmaker “Sober” a subi une surdose presque mortelle en juillet 2018 et a ensuite passé du temps en cure de désintoxication à travailler sur sa sobriété, et a maintenant dit qu’elle se “courait dans le sol” avant son surdosage – qui est venu comme une glissade en elle voyage de sobriété précédent – à la suite d’un trouble de l’alimentation.

Demi dit qu’elle a ressenti la pression des gens pour “regarder d’une certaine façon”, et a fini par glisser dans sa sobriété alors qu’elle se poussait à “dire au monde” [she] était heureux”.

Elle a avoué dans un extrait du clip pour un épisode à venir du podcast “Big Big Deal” d’Ashley Graham: “Je suis fatiguée de me jeter dans le sol avec des séances d’entraînement et un régime extrême. Je pensais que les dernières années étaient la récupération d’un trouble de l’alimentation lorsque il tombait en fait complètement dedans.

“Je pense que lorsque vous avez certaines personnes autour de vous qui vous disent certaines choses que vous devriez regarder d’une certaine manière, cela rend les choses plus difficiles. J’étais dans cette situation, et je me précipitais juste dans le sol. Je pense honnêtement que c’est gentil de ce qui a conduit à tout ce qui s’est passé au cours de la dernière année, c’est juste que je pensais avoir récupéré quand je ne l’ai pas fait, puis vivre ce genre de mensonge et essayer de dire au monde que j’étais content de moi quand je ne l’étais vraiment pas.

Ashley a partagé le clip sur Instagram mardi (18.02.20), où elle a jailli sur la “force et l’ouverture” de Demi.

Elle a écrit: “Je suis si fière d’appeler @ddlovato un ami et je suis impressionnée par sa force et son ouverture sur l’épisode d’aujourd’hui de @prettybigdealpod. Sa foi, sa sagesse et sa nouvelle conscience l’ont amenée à un endroit où elle est à l’aise assez pour fixer des limites ou prendre une pause pour guérir; c’est quelque chose que nous pouvons tous apprendre. Je suis tellement excitée pour ce prochain chapitre de sa carrière, ça va être le meilleur encore car elle finit par être fidèle à elle-même ( sic) ”

La chanteuse ‘Anyone’, 27 ans, a également partagé les détails du podcast – qui sera publié intégralement plus tard mardi – et a remercié le mannequin de lui avoir permis de “s’ouvrir” sur son parcours de santé.

Elle a écrit: “Merci Ashley de m’avoir permis de m’ouvrir vraiment sur ma foi, mes limites, mon cheminement d’acceptation corporelle et ce que mon avenir nous réserve. Nous avons eu une conversation tellement honnête et réelle … Je ne peux pas attendre pour vous les gars regarder et écouter (sic) “

.