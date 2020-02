Luann de Lesseps masque Alex McCord dans une vidéo Instagram

Les fans ont été un peu choqués que Luann de Lesseps de The Real Housewives of New York City ait décidé de partager une vidéo de retour ombrageant l’ancien acteur Alex McCord.

McCord et de Lesseps sont apparus ensemble sur RHONY au cours des quatre premières saisons de la série. McCord a quitté la série après la saison 4, mais de Lesseps est membre de la distribution aujourd’hui. La raison pour laquelle de Lesseps a décidé de partager la vidéo n’est donc pas claire, mais son message est assez direct.

LuAnn de Lesseps, Alex McCord | Ali Paige Goldstein / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . via .

Elle a légendé la vidéo «Mourir de rire. Nous parlions d’Alex et Simon. # Throwbackthursday # 2011. » La vidéo présente de Lesseps, sa fille et l’ancien petit ami Jacques Azoulay. Le fils de De Lesseps a tourné la vidéo pour la fête des mères et n’a cessé de rappeler à l’équipe qu’il tournait une vidéo. Cependant, il ne semble pas que de Lesseps soit trop inquiet.

Elle pense qu’Alex McCord recherche l’attention

Pour une raison quelconque, la conversation de la Fête des Mères de 2011 est centrée sur McCord et son mari Simon van Kempen. La fille de De Lesseps, Victoria, demande à sa mère pourquoi McCord criait à quelqu’un et qu’elle «veut juste de l’attention, c’est pathétique, elle devrait arrêter». La vidéo est tournée alors que la famille pique-nique dans un parc.

“Ouais, je ne pense pas qu’elle ait assez d’attention”, dit de Lesseps. “Simon est trop occupé avec ses tenues.” Le fils de De Lesseps, Noel, passe la caméra à Azoulay, qui est occupé à entraîner le chien. Mais ensuite Victoria ajoute: «Simon a dit qu’il était bi à la télévision.»

Les fans semblaient assez surpris de la part. Le podcasteur Danny Pellegrino a écrit: «Lu !!!!» Une autre personne s’est demandé pourquoi de Lesseps partagerait la vidéo. Un autre a écrit: «Est-ce la fête des mères? Juste un retour ombragé décontracté jeudi de 2011? Wtf. Lmao! ” Bien sûr, une personne se demandait si la personne chargée des relations publiques de de Lesseps dormait.

L’ombre n’a rien de nouveau

Bien que les fans aient été un peu surpris de voir que de Lesseps a posté la vidéo, elle est plutôt louche envers McCord depuis un certain temps. En mars, elle a appelé McCord lors d’une représentation de Countess & Friends à Atlantic City, New Jersey, rapporte People.

Pendant la partie Q & A de l’émission, un fan s’est demandé qui était la femme au foyer la moins préférée de De Lesseps, passée ou présente. De Lesseps a nommé McCord et a ajouté: «Oh mon Dieu, et [her husband Simon van Kempen]? Oh mon Dieu…”

LuAnn de Lesseps, Ramona Singer et Alex McCord | D Dipasupil / FilmMagic

De Lesseps semblait souvent taquiner les choix de mode de McCord. McCord et van Kempen étaient fiers de leur mode et étaient souvent filmés en train de faire du shopping ensemble. De Lesseps s’est moquée du choix de chaussures de McCord, qualifiant ses chaussures Louis Vuitton de «chaussures Herman Munster». Ajoutant: “Eh bien, même Louis Vuitton fait des erreurs.” McCord a rendu la «faveur de la mode» en qualifiant de Lesseps de «voyou dans une robe de cocktail».

McCord a récemment expliqué au Bravo’s The Daily Dish pourquoi elle avait appelé de Lesseps un voyou dans une robe de cocktail. “Elle a juste ce manque total de conscience de soi et cette méchanceté accablante”, a déclaré McCord. «Vraiment arrogant, mais aussi tout autour d’elle. Absolument pas au courant qu’elle était complètement inappropriée et grossière. »

RHONY revient à Bravo pour la saison 12 le 2 avril à 21 h. / 20 h central.