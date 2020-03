Luann de Lesseps ouvre sa décision de boire à nouveau et de terminer sa probation

C’est un nouveau Luann de Lesseps cette saison sur “Real Housewives of New York” qui commence avec la star de télé-réalité complétant les conditions de sa probation et mettant finalement ses problèmes juridiques derrière elle après son arrestation de la veille de Noël 2017.

Et même si elle croit que ses costars pensent qu’elle “a payé [her] “et mis dans le travail, elle espère que les fans ressentent la même chose, surtout quand il s’agit de sa décision de boire de l’alcool à nouveau.

“J’ai eu beaucoup de difficultés ces deux dernières années”, a expliqué Lu à TooFab. “J’ai l’impression que cette saison est vraiment bonne pour moi et je peux me racheter et continuer ma vie.”

Luann a été arrêtée à Palm Beach, en Floride, pour des accusations de batterie, d’intrusion et d’intoxication désordonnée en 2017. Elle est entrée dans un centre de traitement de l’alcool et a juré de rester sobre, ce qui a incité le juge qui supervise son cas à imposer une probation au lieu d’une peine de prison. Luann devait rester propre et sobre, effectuer 50 heures de service communautaire, assister à deux réunions des AA par semaine et assister à un cours sur les victimes organisé par Mothers Against Drunk Driving.

Lu a fait une rechute en juillet 2018, suivie d’une période difficile au cours de laquelle elle a essayé d’acheter un manoir de 6 millions de dollars dans le nord de l’État de New York. Elle a repris le traitement avec l’aide de Bethenny Frankel, la star récemment sortie de “RHONY”, qui a également dirigé l’intervention.

En avril 2019, Luann a échoué à un test d’alcoolémie et a admis avoir “bu 2 verres de mimosas après une [cabaret] performance qu’elle a eu à Chicago. “Elle a été placée en détention pour avoir violé sa probation, ce qui a incité le juge à ordonner des conditions supplémentaires, y compris la garde d’un éthylotest dans sa voiture, des séances téléphoniques hebdomadaires avec un thérapeute, des réunions mensuelles en personne avec un psychiatre et des Antabuse, un médicament d’ordonnance qui traite l’alcoolisme.Elle a terminé toutes ses conditions de probation en août 2019 et, en janvier 2020, a révélé qu’elle avait recommencé à boire.

“Je le prends jour après jour”, a-t-elle dit à TooFab de sa décision de boire. “Je ne voulais pas me pigeonner pour ne pas boire – c’est-à-dire ne pas pouvoir boire un verre de vin ou de champagne et boire socialement. Alors je le prends jour après jour, j’essaie de ne pas l’étiqueter et, pour le moment , Je ne bois pas. Comme je l’ai dit, c’est vraiment à l’occasion. “

Elle note que sa décision “pourrait être un gros problème pour certaines personnes” regardant à la maison. “J’espère juste que les fans verront que je reprends le contrôle et que je suis aux commandes”, a-t-elle poursuivi. “Je filme cette émission depuis 12 ans et je n’ai jamais eu de problème avec l’alcool, au contraire, à part tomber dans un buisson une fois. J’espère qu’ils pourront s’identifier et qu’ils pardonneront comme je pardonne avec moi même.”

Avec sa probation terminée, Lu sentit le soutien de ses costars et, comme un poids, fut enlevé de ses épaules.

“Ils ont ressenti pour moi. Dorinda a dit dans le passé, cela aurait pu arriver à n’importe qui, tu sais?” elle a expliqué. “Donc, je pense qu’ils ont vraiment ressenti pour moi et que j’ai payé mes cotisations et ils m’ont soutenu. C’est donc un sentiment incroyable parce que cela n’a pas toujours été le cas.”

«J’ai eu beaucoup de difficultés au cours des deux dernières années», a-t-elle répété, «je me sens comme cette saison et vraiment bonne pour moi et je peux me racheter et continuer ma vie et travailler sur mon cabaret et ma musique. ”

de Lesseps travaille toujours sur son prochain spectacle “Marry, Eff, Kill”, qui, selon elle, sera complètement différent de sa tournée Countess and Friends. Elle a également une nouvelle chanson de danse qui sortira plus tard cette année avec Desmond Child qu’elle travaillera dans le spectacle.

Bien sûr, ce ne serait pas une nouvelle saison de RHONY sans un petit drame et la bande-annonce de son retour taquinait ce qui ressemble à une confrontation entre Lu et Dorinda aux Berkshires. “Eh bien, vous savez, ce qui se passe dans les Berkshires reste dans les Berkshires jusqu’à ce qu’il passe à la télévision”, taquina Lu, “Il semble que Dorinda s’y mêle avec beaucoup d’entre nous cette saison. Elle a des problèmes et vous ‘ Je vais voir ça se dérouler. “

“Real Housewives of New York” sera présenté en avant-première le jeudi 2 avril sur Bravo.