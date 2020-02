Lucy Hale «apprend» à gérer la célébrité

2020-02-14 02:30:05

Lucy Hale “apprend constamment” comment gérer la vie sous les projecteurs, car elle dit qu’elle a parfois du mal à faire face lorsqu’elle reçoit des commentaires négatifs.

La star de ‘Katy Keene’ dit que la célébrité a été difficile à accepter, car elle a encore des jours où les commentaires négatifs qu’elle reçoit lui parviennent, mais elle développe “constamment” les “outils” pour l’aider à naviguer sous les projecteurs.

Elle a dit: “De l’extérieur, à l’intérieur, on dirait que tout va bien, et vous l’avez si facile, mais ça a été un tel voyage. J’apprends constamment et je grandis constamment. Je pense qu’apprendre à gérer le rejet et la négativité est en quelque sorte un outil en soi, et je ne sais pas si je le maîtriserai jamais. Mais, vous apprenez à y faire face. Vous créez en quelque sorte cette barrière autour de vous pour pouvoir simplement passer à travers. Je pense qu’avec cette mentalité, vous pouvez tout faire. ”

Lucy, 30 ans, est “très sensible” et peut donc ressentir violemment l’impact des trolls et des ennemis.

Elle a ajouté: “Je ne suis qu’une de ces personnes qui sont très sensibles; je ressens tout.”

L’actrice de ‘Pretty Little Liars’ a passé des années à être obsédée par son apparence, et dit qu’elle ne fait que commencer à “s’accepter” pour qui elle est.

Elle a dit: “Au début de la vingtaine, à la fin de l’adolescence, oh mon dieu – j’étais tellement dur avec moi-même. La façon dont je regardais, combien je pesais, la nourriture que je mangeais, ma peau, n’importe quoi. Et je pense que c’est normal Mais c’est agréable d’être d’un âge où j’accepte le corps dans lequel je suis, et je m’accepte, et je m’aime, vous savez? Genre, ça prend du temps pour arriver à ce point où vous vous dites: “Oh mon dieu – j’aime vraiment qui je suis.”

Et pour la beauté brune, une décision qui lui a donné beaucoup de confiance était d’obtenir un DIU (dispositif intra-utérin), qui est une forme de contrôle des naissances.

S’adressant au magazine InStyle, elle a déclaré: “En tant que femmes, nous avons le droit de prendre nos propres décisions concernant notre corps, et je pense que nous sommes à un moment très important où nous devons conserver ce pouvoir. beaucoup de sens avec combien je suis occupé. Je suis célibataire et je ne veux clairement pas d’enfants pour le moment. Ce n’est pas une conversation de prédication envers qui que ce soit, c’est juste: “Voici les faits; posez des questions et finalement décider ce qui vous convient le mieux. “”

