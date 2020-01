2020-01-30 17:30:05

Lucy Hale avait «peur d’être célibataire», mais a fini par «aimer» être seule maintenant qu’elle a cessé de s’attacher aux «personnes endommagées».

L’actrice de 30 ans dit qu’elle a beaucoup grandi tout au long de ses 20 ans, car elle “aime” maintenant être seule, alors que c’était quelque chose qui la terrifiait.

Elle a dit: “Quand j’étais plus jeune, je voulais constamment être avec quelqu’un ou sortir avec quelqu’un parce que j’avais tellement peur d’être célibataire ou seule.

“Maintenant, je suis au point où si je rencontre quelqu’un, il vaut mieux élever ma vie, parce que j’aime être célibataire.”

La star de “Pretty Little Liars” dit que changer le type de personne qu’elle attire l’a aidée à surmonter sa peur, car elle ne s’intéresse plus aux “personnes endommagées”.

Elle a ajouté: “Avant, j’étais vraiment attirée par les personnes endommagées qui avaient traversé une certaine merde. Maintenant, je suis comme, vous pouvez être gentil mais pas ennuyeux. Nice mais pas un raté.”

Et même si cela ne la dérange pas d’être seule, la beauté dit qu’elle passe du temps sur les applications de rencontres et qu’elle en utilise une si exclusive qu’elle n’est pas autorisée à le nommer.

Lucy a renversé ce musicien John Mayer sur le site de rencontres mystérieuses, qui, selon elle, est utilisé par d’autres visages célèbres.

Elle a expliqué dans une interview avec le numéro de mars 2020 de Cosmopolitan: “John Mayer est là-bas. Et j’ai insisté pour lui, mais je ne pense pas qu’il ait insisté pour moi.”

La star de “ Action ou Vérité ” avait auparavant évité l’idée de sortir avec des applications, car elle considérait les réseaux sociaux comme une “maladie”, et avait déclaré qu’elle avait été forcée de supprimer ses applications de réseaux sociaux de son téléphone car cela affectait sa santé.

Elle a dit: “C’est presque comme une maladie. Nous en sommes tous tellement dépendants, et à ce que disent les autres.

“Honnêtement, je sais que cela semble ringard de dire que les médias sociaux affectaient mon bonheur, mais c’était vraiment le cas. Il était important pour moi de me déconnecter de cela, de mettre mon téléphone de temps en temps et de vivre la vie autour de moi.

“C’est tout le monde dans ses meilleurs jours, en publiant une photo qu’ils ont probablement prise cent fois et en mettant un million de filtres.

“Je ne dis pas que je ne cherche pas de validation, parce que je ne le suis pas, mais c’est agréable d’être à un âge et à une époque de ma vie où ce n’est pas la chose la plus importante, car pendant longtemps, c’était Ce n’est plus; je me suis libéré. ​​””

