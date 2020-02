Lucy Hale ne se soucie vraiment pas que vous n’aimiez pas ses cheveux courts

Lucy Hale, star de la nouvelle émission CW Katy Keene, a toute une liste de talents. Elle est actrice et chanteuse et connue pour ses excellents choix de mode. Mais, malgré tous ses talents, une chose à propos de Hale dont on parle constamment est ses cheveux courts. Cela fait des années que Hale a coupé pour la première fois environ huit pouces ses mèches brunes. Depuis lors, l’alun de Pretty Little Liars n’a fait que raccourcir et assombrir ses cheveux. Sa coupe de cheveux a inspiré les fans et autres célébrités à se couper les cheveux de la même manière. Mais malgré tous les éloges de l’actrice, il y a encore des gens qui préfèrent ses cheveux plus longs et parlent souvent à Hale de cette préférence.

Lucy Hale réfléchit sur ses cheveux courts

“C’était la chose la plus libératrice que j’aie jamais faite”, a déclaré Hale à propos de sa décision originale de couper tellement de longueur de ses cheveux. Et même si l’actrice n’a pas l’intention de repousser ses cheveux, les hommes lui disent toujours qu’ils préfèrent ses longues mèches longues à ses cheveux courts. “Je ne pourrais pas vous dire combien de fois les gars se disaient:” Tu devrais repousser tes cheveux. J’aime les cheveux longs ”, a révélé Hale dans une récente interview avec Cosmopolitan. Heureusement, la star de Katy Keene a la réponse parfaite à ces hommes qui osent commenter ses cheveux courts de marque. “Je me dis:” Je ne coupe pas mes cheveux fu * king pour vous. “J’ai coupé mes cheveux pour moi. Et je me sens bien avec ça de cette façon », a expliqué le joueur de 30 ans.

La star de Katy Keene réfléchit à son style

Mais ce n’est pas seulement les cheveux courts que les hommes commentent. Hale prétend qu’ils semblent également avoir un problème avec sa couleur des lèvres. “Ou beaucoup de gars n’aiment pas une couleur de lèvres audacieuse. J’adore un rouge à lèvres audacieux. Je m’en fiche. Je m’en fiche! Je ne m’habille vraiment pas du tout. Je m’habille pour moi et ce que je pense est cool », s’est exclamé Hale. Ce qui est cool pour Hale est en fait une esthétique plus masculine. “Un look sexy non traditionnel”, dit Hale de son style personnel. «Les trucs plus masculins sont vraiment cool pour moi. Je n’ai jamais été la fille qui me dit “Ooh, plus serrée, plus basse, plus courte.” Je veux constamment m’habiller comme une jumelle Olsen “, révèle Hale.

La taille de Hale l’a soumise à un examen minutieux

Il a fallu un certain temps à Hale pour être complètement à l’aise avec la peau dans laquelle elle se trouve. Bien qu’elle ait toujours défendu ses cheveux courts, sa petite taille (l’actrice est à 5’2) a parfois rendu les choses difficiles pour elle. Cela était particulièrement vrai lorsqu’elle filmait l’émission à succès Freeform, Pretty Little Liars. Au cours des sept années où Hale a filmé la série, son corps (tout naturellement) a changé et fluctué. Malheureusement, en raison de sa petite taille, les changements étaient plus visibles pour les fans et les critiques. Ces personnes ont souvent pris la décision de commenter son corps et l’examen a souvent rendu Hale gênée. Heureusement, le temps a permis à Hale de se remettre de la haine et de sortir plus confiant que jamais. “C’est agréable de ne pas se soucier de certaines choses”, a déclaré Hale.