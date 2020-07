Lucy Hale s’effondre suite à l’annulation de Katy Keene

« La série ne revient pas et ça craint. »

La série de Lucy Hale sur The CW, « Katy Keene », a été annulée après une seule saison jeudi soir – et l’actrice était en larmes tout en partageant la nouvelle avec les fans.

Alors que la nouvelle arrivait, Hale a consulté sa page Instagram pour partager une vidéo avec ses abonnés, révélant l’annulation de l’émission et partageant ses émotions brutes à propos de sa fin.

« Salut les gars, c’est de la prise … J’ai dû le faire plusieurs fois juste parce que j’étais un gâchis, et vous ne voulez pas voir ça, » commença-t-elle. « Donc, j’ai en quelque sorte lutté toute la journée avec ce que je voulais dire à ce sujet, ou si je ne devais rien dire ou … rien ne me semblait bien. »

« J’étais comme, je ne veux pas simplement poster une photo ou une légende parce que rien ne rendrait justice à ce que je ressens à propos de » Katy Keene « ou à ce que je ressens avec les personnes impliquées », a-t-elle poursuivi. « Vraiment, l’un des moments forts de ma vie. Une telle joie de haut en bas. »

De l’annulation de l’émission, a-t-elle dit, cela « arrive » et « c’est arrivé plusieurs fois pour moi » dans le passé. « Bionic Woman », « Privileged » et « Life Sentence » – sur lesquels Hale est apparu – ont tous été supprimés après une seule saison.

« Chaque fois, c’est juste comme, euh, juste déchirant. Je veux dire, c’est un travail qui m’a brisé le cœur à plusieurs reprises », a-t-elle poursuivi, étouffée et déchirante. « C’est mauvais, c’est mauvais … oh mon Dieu, désolé, il faudra du temps pour se remettre. »

Elle a ensuite remercié les acteurs et l’équipe du spin-off de « Riverdale », tout en exprimant son appréciation pour « le rôle de toute une vie ».

À ses fans, elle a ajouté: « Je ne peux pas souligner à quel point vous êtes incroyable, tout le temps, peu importe quoi. Vous venez d’être là pour moi et vous avez soutenu tout ce que j’ai fait et j’aime, ce que le f– k? J’ai tellement de chance. «

« C’est dans des moments comme celui-ci que je réalise à quel point j’ai de la chance », a-t-elle dit, en se tamponnant une fois de plus les larmes aux yeux. « Oh merde, désolé. Si tu veux continuer à soutenir notre émission et regarder notre émission, je t’en prie, je le recommande, je suis tellement fier de ce que nous avons fait. »

Dire qu’elle croit que le spectacle est « intemporel », Hale a ajouté que « parfois les choses ne marchent pas et peut-être que ce n’était pas le bon moment pour ça, je ne sais pas, je suis un peu confus ».

Elle a ensuite dit aux gens qu’ils pouvaient toujours regarder la saison 1 sur HBO Max – en plaisantant, elle n’était pas payée pour le dire.

« Maintenant, je bavarde », a-t-elle conclu. « Je voulais juste que vous entendiez tous que la série ne reviendrait pas et que ça craint mais je garderai la tête haute et qui sait ce que je ferai ensuite. Nous verrons. »

