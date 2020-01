Luis D. Ortiz taquine un nouveau spectacle

Luis D. Ortiz de Million Dollar Listing New York s’est enfui dans le coucher de soleil portoricain cette saison en accueillant une fille dans sa vie. Ortiz a quitté la série après quatre saisons, apparaissant sur la série en tant qu’invité pendant la saison 6.

Laura Cavanaugh / FilmMagic: Fredrik Eklund, Luis D. Ortiz et Ryan Serhant assistent à la série de conférences AOL Build

Il est revenu pour la saison 8 et a laissé tomber une bombe majeure – comme les autres courtiers de la série, lui aussi allait devenir père. Mais Ortiz est revenu sur les talons du chagrin. Il a été franc au sujet de ses luttes contre la dépression après avoir quitté la série. Ortiz a même partagé qu’il pensait que quitter l’immobilier et le spectacle lui ferait le bonheur. Il a été dévasté quand il a fini par tourner en spirale dans l’obscurité.

Cependant, il a une nouvelle vie et a joyeusement partagé un certain nombre de vidéos et de photos sur Instagram de sa famille. Vers la fin de la saison 8, il a dit aux autres courtiers qu’il prévoyait de déplacer sa famille à Porto Rico et d’élever sa fille, ainsi que la mère de sa fille. Ortiz a récemment passé du temps à New York et vient de faire allusion à de grandes nouvelles.

Un nouveau spectacle?

Ortiz a partagé sur son histoire Instagram qu’il était actuellement à New York mais qu’il partait bientôt pour tourner son nouveau spectacle. “Nous devons donc nous entraîner parce que ça fait un moment que je ne vous ai pas parlé”, a déclaré Ortiz en descendant une rue de New York. «Regardez cette barbe! Ne vous inquiétez pas, je vais le raser bientôt, mais voyons combien de temps ça dure. “

“Quoi qu’il en soit, cela fait un moment que je ne vous ai pas parlé, ou ce n’est pas nécessairement vrai, parce que tout ce que vous voyez de moi, ma famille, est tout ce que j’ai à dire”, poursuit Ortiz. “J’aime cela. Je suis amoureux de ma famille, je suis amoureux de tout en ce moment. Je suis très heureux.”

Il fait ensuite couler un peu de thé. «Très béni, soyez très reconnaissant aussi. Maintenant je suis au milieu d’un froid fou à New York, et euh … je pars demain. Je commence à filmer mon nouveau spectacle. »Il rit puis termine son histoire.

Ortiz a passé quelque temps à New York

Après avoir annoncé qu’il déménageait sa famille à Porto Rico, la plupart des photos Instagram enviables d’Ortiz étaient de sa fille Leela et sa famille se détendant et gambadant sur l’une des nombreuses plages magnifiques. Il a célébré son anniversaire avec un feu de joie sur la plage avec ses proches. De plus, il a partagé un certain nombre de photos de sa magnifique fille allongée dans un hamac ou jouant dans le sable avec son père.

Ortiz a également partagé une photo remarquable de Leela à cinq mois avec une photo de lui à cinq mois. Les deux pourraient être des jumeaux et la ressemblance n’était pas perdue pour ses fans Instagram. “Leela de 5 mois à côté de papa de 5 mois”, écrit-il. Un fan a commenté, “Même visage heureux” que d’autres viennent d’écrire, “Twins”.

La famille s’est ensuite dirigée vers Seattle, Washington, pour passer probablement les vacances avec la famille de la mère de Leela. Avant la nouvelle année, la famille s’est retrouvée à New York. Ortiz a partagé une photo de sa fille endormie. “Il y a un ange sur mon lit”, écrit-il. La famille est restée dans la ville mais maintenant une nouvelle aventure attend. Que ce passe t-il après? Restez à l’écoute.