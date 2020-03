Luke Hemsworth craignait des fusillades à l’école

2020-03-12 12:30:05

Luke Hemsworth est retourné en Australie parce qu’il craignait que ses enfants ne soient victimes de tirs à l’école à Los Angeles.

L’acteur de Westworld – qui a Holly, 11, Ella, 10, Harper, huit et sept ans Alexandre avec sa femme Samantha – a récemment déménagé dans son pays d’origine et il a admis que la décision était motivée par les dangers potentiels de son la couvée pourrait faire face en vieillissant.

Interrogé par Fitzy & Wippa de Nova 96.9 s’ils avaient eu assez de Californie après sept ans là-bas, Luke a expliqué que la réinstallation était “plus sur les enfants”.

Il a ajouté: “Nous ne voulions pas que les enfants aillent au lycée là-bas, avec des mitrailleuses et d’autres choses. Alors oui, il était temps de revenir!”

Et la star de 36 ans est convaincue d’avoir pris la bonne décision.

Il a dit: “La différence de les voir, à quel point ils sont heureux ici, c’était vraiment intéressant.”

Luke a révélé que la famille vivait près de son célèbre frère Chris Hemsworth et de son clan lorsque les hôtes ont commenté son “bronzage de Byron Bay”.

Il a ri: “Retour à Byron bébé, retour à la patrie.”

Pendant ce temps, l’acteur – qui incarne Ashley Stubbs à la tête de la sécurité de Westworld dans la série dramatique dystopique – a expliqué ce qui se passait dans la troisième saison à venir.

Il a dit: “Nous pouvons voir exactement ce qu’est ce monde réel, et bien qu’il soit brillant et beau à l’extérieur, à l’intérieur, c’est un peu pourri.”

Le plus jeune frère de Luke, Liam Hemsworth, a précédemment affirmé que les célèbres frères et sœurs étaient tous très “compétitifs”.

Il a dit: “J’étais le plus jeune, donc je n’étais jamais vraiment proche de leur physique. S’ils voulaient me battre, ils le feraient. Mais je les idolâtrais. Enfant, je les suivais dans n’importe quoi et je voulais faire tout ce qu’ils voulaient.” et c’était toujours compétitif. “

