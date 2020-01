Luke Perry dans les SAG

2020-01-20 04:30:07

Sterling K. Brown a présenté le package annuel hommage vidéo In Memoriam aux Screen Actors Guild Awards (SAG).

Luke Perry, Peter Mayhew, Cameron Boyce et John Witherspoon étaient parmi ceux dont on se souvient lors du segment In Memoriam des Screen Actors Guild (SAG) Awards (19.01.20).

L’acteur de “This Is Us”, Sterling K. Brown, a présenté cet hommage, le décrivant comme un moyen de se souvenir de “l’héritage extraordinaire” dont on se souviendra et qui servira d’inspiration aux “générations à venir”.

Il a déclaré au public du Shrine Auditorium de Los Angeles: “En tant qu’acteurs de cinéma, nous avons la chance immense de travailler dans un média capable de préserver notre travail bien au-delà de notre temps sur cette Terre.

“Bien que leur décès laisse un vide dans nos cœurs, les amis et collègues que nous avons perdus cette année ont transmis un héritage extraordinaire, des performances qui continueront de nous captiver, de nous divertir et de nous inspirer pour les générations à venir.”

Rip Torn, Sue Lyon, Robert Forster, Diahann Carroll, Tim Conway, Valerie Harper, Rutger Hauer, Shelley Morrison et Kristoff St.John sont d’autres stars qui sont décédées au cours des 12 derniers mois.

Plus de trois douzaines de visages célèbres ont été reconnus dans la vidéo, qui présentait les faits saillants des dernières étoiles au travail

Les SAG Awards sont la première cérémonie de l’année à diffuser un hommage commémoratif.

Les patrons des Golden Globes ont expliqué précédemment qu’ils ne comportaient plus de vidéo honorant ceux qui sont décédés parce que “ces choses sont très bien gérées par les Oscars et la Screen Actors Guild”.

Au lieu de cela, les Golden Globes rendent hommage à ceux qui sont morts avec une page In Memoriam sur leur site Web.

